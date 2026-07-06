Home > धर्म > मां लक्ष्मी-दुर्गा ही नहीं, हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं ये 6 गुमनाम देवियां, कोई देती है धन, कोई करती है रक्षा, जानिए इनका महत्व

मां लक्ष्मी-दुर्गा ही नहीं, हिंदू धर्म में पूजी जाती हैं ये 6 गुमनाम देवियां, कोई देती है धन, कोई करती है रक्षा, जानिए इनका महत्व

Hindu Goddesses: हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती जैसी देवियों की पूजा व्यापक रूप से की जाती है, लेकिन कई ऐसी देवियां भी हैं जिनका महत्व बेहद गहरा होने के बावजूद वे आम लोगों के बीच ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हैं. ये देवियां विभिन्न क्षेत्रों, लोक परंपराओं और विशेष मान्यताओं से जुड़ी हुई हैं. आइए जानते हैं ऐसी 6 कम चर्चित लेकिन पूजनीय देवियों के बारे में, जिनकी आराधना आज भी श्रद्धा के साथ की जाती है.

By: Ranjana Sharma | Published: July 6, 2026 9:30:03 AM IST

शास्त्रों में वर्णित हैं ये 6 गुमनाम देवियां
शास्त्रों में वर्णित हैं ये 6 गुमनाम देवियां


Hindu Goddesses: हिंदू धर्म में देवी-देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है. आमतौर पर लोग मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां दुर्गा और मां काली जैसी प्रमुख देवियों के बारे में जानते हैं और उनकी आराधना करते हैं. लेकिन भारतीय धार्मिक परंपराओं में कई ऐसी देवियां भी हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों, लोक कथाओं और क्षेत्रीय मान्यताओं में मिलता है, फिर भी वे व्यापक रूप से प्रसिद्ध नहीं हो सकीं. इन देवियों की पूजा खास क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं में सदियों से की जाती रही है. हालांकि आधुनिक समय में इनके बारे में जानकारी सीमित होती गई है, लेकिन श्रद्धालुओं के बीच इनकी आस्था आज भी कायम है.

कर्ण देवी: ज्ञान, शक्ति और रक्षा की अधिष्ठात्री

प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में कर्ण देवी का उल्लेख मिलता है. इन्हें ज्ञान, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी माना जाता है. मान्यता है कि कर्ण देवी अपने भक्तों को मानसिक मजबूती, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं. दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में इनके मंदिर भी मौजूद हैं, जहां श्रद्धालु शांति, सुरक्षा और समृद्धि की कामना लेकर पहुंचते हैं.

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खोड़ियार माता: जल और संरक्षण की देवी

गुजरात और राजस्थान में खोड़ियार माता की विशेष मान्यता है. उन्हें जल की देवी माना जाता है और उनका संबंध नदियों तथा जल स्रोतों से जोड़ा जाता है. भक्तों का विश्वास है कि खोड़ियार माता हर संकट में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और कठिन परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकती हैं. सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित उनका मंदिर प्रमुख आस्था केंद्र माना जाता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं.

खेमज माता: किसानों और पशुधन की संरक्षक

राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में खेमज माता को अत्यंत श्रद्धा के साथ पूजा जाता है. उन्हें खेती, वर्षा और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली देवी माना जाता है. ग्रामीण परिवार अच्छी फसल, पशुधन की सुरक्षा और परिवार की खुशहाली के लिए उनकी आराधना करते हैं. खेमज माता को एक संरक्षक शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो जीवन की कठिनाइयों से रक्षा करती हैं.

कमलात्मिका देवी: धन और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक

कमलात्मिका देवी को धन, सौंदर्य और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी माना जाता है. इनका संबंध तांत्रिक परंपराओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसके कारण साधकों के बीच इनकी विशेष मान्यता है. माना जाता है कि उन्हें कमल का फूल अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में कमल का विशेष महत्व होता है. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि उनकी कृपा से भौतिक सुखों के साथ-साथ आध्यात्मिक विकास भी प्राप्त होता है.

कात्यायनी देवी: विवाह और पारिवारिक सुख की अधिष्ठात्री

कात्यायनी देवी मां दुर्गा का छठा स्वरूप हैं और नवदुर्गा में उनका विशेष स्थान माना जाता है. नवरात्र के दौरान उनकी पूजा विशेष विधि-विधान से की जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कात्यायनी देवी की आराधना लाभकारी मानी जाती है. उनकी पूजा से जीवन में संतुलन, सुख और शांति आने की मान्यता है.

कुष्मांडा देवी: सृष्टि की रचयिता शक्ति

कुष्मांडा देवी नवदुर्गा का चौथा स्वरूप हैं और उन्हें सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली देवी माना जाता है. पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब उनकी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी. यही कारण है कि उन्हें सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है. नवरात्र के चौथे दिन उनकी विशेष पूजा की जाती है और भक्त उनसे ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं.

क्यों कम प्रसिद्ध रह गईं ये देवियां?

इन देवियों की पूजा मुख्य रूप से सीमित भौगोलिक क्षेत्रों और विशेष समुदायों तक ही केंद्रित रही है. इनके बारे में जानकारी अक्सर लोक कथाओं, पारिवारिक परंपराओं और मौखिक कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही. आधुनिक समय में प्रचार-प्रसार की कमी और बदलती जीवनशैली के कारण इनके बारे में जागरूकता अपेक्षाकृत कम हो गई है. इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर इनकी आस्था आज भी मजबूत बनी हुई है.

हिंदू धर्म की विविधता को समझने का अवसर

इन देवियों के बारे में जानना हमें हिंदू धर्म की व्यापकता और विविधता को समझने का अवसर देता है. हिंदू परंपरा केवल कुछ प्रमुख देवी-देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें असंख्य शक्तियां, मान्यताएं और लोक आस्थाएं शामिल हैं. हर देवी का अपना अलग स्वरूप, महत्व और उद्देश्य है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है. यही विविधता हिंदू धर्म को दुनिया की सबसे समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं में से एक बनाती है.

Tags: hindu goddesses
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