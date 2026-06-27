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सीता ने क्यों दिया था गौवंश को श्राप, राजा दशरथ के साथ क्या है कनेक्शन? चलिए जानते है

वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं. ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गौ माता, फल्गू नदी एवं केतकी पुष्प को श्राप दिया था

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: June 27, 2026 1:19:08 PM IST

मां सीता ने दिया था श्राप फल्गू नदी, केतकी के पुष्प, गौ वंश को
मां सीता ने दिया था श्राप फल्गू नदी, केतकी के पुष्प, गौ वंश को


Sanatan Dharm: रामायण सनातन धर्म का आधार है. जिसका अनुसरण करने  मात्र से ही मनुष्य के हर कष्ट का निवारण संभव हो जाता है. रामायण में भगवान राम की अनेक महानता के किस्से विद्यमान हैं. लेकिन आज हम माँ सीता के द्वारा दिये गये गौ वंश के श्राप के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे. 

मूल वाल्मीकि रामायण की कथाओं के अतिरिक्त भी कई ऐसी कथाएं हैं जो जनमानस में लोक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध हैं. ऐसी ही एक कथा में ऐसा वर्णन है जब माता सीता ने गौ माता, फल्गू नदी एवं केतकी पुष्प को श्राप दिया था. देश के कई राज्य, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में ये कथा बहुत प्रसिद्ध है.

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दशरथ के पिंडदान हेतु गया जाना

इस कथा के अनुसार जब पंचवटी में श्रीराम को अपने पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तब वे माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके श्राद्ध कर्म हेतु पवित्र नगरी गया पहुंचे. वहाँ पहुँच कर श्रीराम ने विधिवत पूजा की और फिर श्राद्ध का सामान जुटाने हेतु लक्ष्मण के साथ नगर को चले गए. उधर महाराज दशरथ की आत्मा ने विलम्ब होता देख कर माता सीता से ही पिंडदान की मांग कर दी.  माता सीता बड़े धर्म संकट में पड़ गयी क्यूंकि एक स्त्री द्वारा पिंडदान नहीं किया जा सकता था. विशेषकर श्रीराम के होते हुए उन्होंने ऐसा करना उचित नहींं जाना. किन्तु फिर महाराज दशरथ की आत्मा द्वारा बार-बार अनुरोध करने पर सीता माता ने पिंडदान के लिए तैयार हो गई.

मां सीता ने फल्गू नदी, केतकी के पुष्प, गाय एवं वटवृक्ष को साक्षी बनाया

राजा दशरथ के बार-बार आग्रह करने पर मां सीता ने पिंडदान करने से पूर्व फल्गू नदी, केतकी पुष्प, गाय और वट वृक्ष को साक्षी बनाया, ताकि श्री राम के आने पर वो पिंडदान के विषय में बा सकें. इसके बाद उन्होंने बालू की सहायता से राजा दशरथ का पिंडदान किया.

गाय, फल्गू नदी और केतकी के पुष्प का झूठ बोलना

श्रीराम के वापस आने पर सीता माता ने पिंडदान करने की बात कही. तब राम के पूछने पर कि यह कैसे संभव है, तब उन्होंने गाय, फल्गु नदी, और केतकी पुष्प को इस विषय में साक्षी बनाने की बात कही. राम के पूछने पर गाय सहित सभी झूठ बोलकर इस बात से इंकार कर देते है, कि सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया. तब राजा दशरथ स्वंय प्रकट होकर इस बात का प्रमाण देते है कि सीता के द्वारा उनका पिंडदान कर दिया गया है. इस बात से प्रभु राम तो संतुष्ट हो जाते है, परन्तु मां सीता अत्यन्त क्रोधित हो जाती है.

माता सीता ने दिया श्राप

  1. गौ माता को उन्होंने श्राप दिया कि जिस मुख से उन्होंने असत्य भाषण किया है वो मुख अपवित्र माना जाएगा. और उसकी कभी पूजा नहीं की जाएगी. उनके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर भी गौ माता का जो महत्त्व है वो और भी बढ़ जाएगा.
  2. फल्गू नदी को उन्होंने सूख जाने का श्राप दिया. उसके क्षमा याचना करने पर उन्होंने कहा कि केवल वर्षा ऋतु में उस नदी में जल रहेगा, अन्य समय नहीं. 
  3. केतकी को उन्होंने पूजा में त्याज्य होने का श्राप दिया. उसके क्षमा याचना करने पर माता सीता ने कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तो उन्हें चढ़ाया जाएगा किन्तु भगवान शंकर की पूजा में वो वर्जित होगा.

वटवृक्ष को दिया वरदान

माता सीता ने वटवृक्ष के सत्य वचन कहने पर वटवृक्ष को ये वरदान दिया कि वो लम्बी आयु तक जियेगा. और सदैव पवित्र माना जाएगा. तब से ही वटवृक्ष को हिन्दू धर्म के सबसे पवित्र वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है. और इनकी पूजा की जाती है. पुत्र और पति की लम्बी आयु के लिए महिलाएं वटवृक्ष की परिक्रमा और दुग्ध अर्पित करते है. हिंदू धर्म में वटवृक्ष को दादा भी बुलाया जाता है.













					
                    

						                    

                

            

        


						

				

				

		

				

					

    
    

        
    



				

				

					




  

    
  


				

				

				

								

									
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