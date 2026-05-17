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Sikh Traditions: क्या आप जानते हैं सिख महिलाओं को बाल काटने की अनुमति क्यों नहीं होती? जानिए धार्मिक रहस्य

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 17, 2026 6:24:02 PM IST

सिख महिलाओं को बाल काटने की अनुमति क्यों नहीं होती?
सिख महिलाओं को बाल काटने की अनुमति क्यों नहीं होती?


Sikh Women Hair Rules: सिख धर्म में केश यानी बालों को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि सिख समुदाय में महिलाओं और पुरुषों दोनों को बाल न काटने की परंपरा का पालन करने की सलाह दी जाती है. यह केवल एक धार्मिक नियम नहीं बल्कि सिख पहचान, समानता और ईश्वर की बनाई प्राकृतिक रचना के सम्मान से जुड़ा हुआ माना जाता है.

सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में की थी. समय के साथ गुरुओं की शिक्षाओं और अनुयायियों की आस्था ने इसे दुनिया के प्रमुख धर्मों में शामिल कर दिया. सिख धर्म में बाहरी दिखावे से ज्यादा अनुशासन, समानता और आध्यात्मिक जीवन को महत्व दिया जाता है.

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 5 ककारों में शामिल हैं ‘केश’

सिख धर्म में खालसा पंथ का विशेष महत्व है. गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते समय सिखों के लिए पांच ककारों का नियम बताया था. इनमें केश, कड़ा, कंघा, कृपाण और कच्छा शामिल हैं.इन पांच ककारों में ‘केश’ को सिख पहचान का अहम हिस्सा माना जाता है. यही कारण है कि अमृतधारी सिख अपने बालों को नहीं कटवाते और उन्हें प्राकृतिक रूप में बनाए रखते हैं.

महिलाओं और पुरुषों के लिए समान नियम

सिख धर्म की खास बात यह है कि इसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग धार्मिक नियम नहीं बनाए गए. जिस तरह पुरुषों के लिए बाल काटना धार्मिक मर्यादा के खिलाफ माना जाता है, उसी तरह महिलाओं पर भी यही नियम लागू होते हैं.मान्यता है कि इंसान को ईश्वर ने जिस रूप में बनाया है, उसका सम्मान करना चाहिए. इसलिए बालों के साथ छेड़छाड़ न करना आध्यात्मिक अनुशासन और प्रकृति को स्वीकार करने का प्रतीक माना जाता है.

 बालों को क्यों दिया जाता है इतना महत्व?

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अनुसार, खालसा परंपरा का पालन करने वाले सिख बालों को कैंची या ब्लेड से नहीं काटते. वे अपने बालों को साफ-सुथरा रखते हैं और बांधकर रखते हैं ताकि उन्हें संभालना आसान हो.सिख धर्म में केश केवल परंपरा नहीं बल्कि पहचान और आत्मसम्मान का प्रतीक भी माने जाते हैं. गुरु गोविंद सिंह जी ने केशों को खालसा की पहचान के रूप में स्थापित किया था.

 गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में भी उल्लेख

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु नानक देव जी ने भी बालों की स्वच्छता और देखभाल पर जोर दिया था. सिख परंपरा में माना जाता है कि बालों को प्राकृतिक रूप में रखना ईश्वर की बनाई रचना को स्वीकार करने का संदेश देता है.महिलाओं से भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बाल लंबे रखें और उनकी नियमित देखभाल करें.

  Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: 5 KakaarsKesh in SikhismSikh Women Hair RulesSikhism
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