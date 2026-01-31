Shukra Uday 2026: शुक्र उदय के साथ फरवरी में शुरू होंगे शादी-विवाह के मुहूर्त, यहां देखें पूरी महीने की लिस्ट

Shukra Uday 2026: फरवरी 2026 की शुरुआत बहुत खास होने वाली है. फरवरी के पहले ही दिन शुक्र मकर राशि में उदय होने वाले हैं. शुक्र के इन गोचर से फरवरी माह में मांगलिक और शुभ कार्यों की शुरुआत शुरू हो जाएगी.

शुक्र इस समय अस्त अवस्था में है. शुक्र के अस्त होने के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं. ऐसे में जब शुक्र उदय होते हैं तो वापस से मांगलिक, विवाह के कार्य वापस शुरू हो जाते हैं.

शुक्र ग्रह करीब 53 दिनों बाद 1 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह उदय हो रहे हैं.

फरवरी में विवाह के लिए कुल 12 शुभ मुहूर्त है.

फरवरी 5, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 6, 2026, शुक्रवार

फरवरी 8, 2026, रविवार

फरवरी 10, 2026, मंगलवार

फरवरी 12, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 14, 2026, शनिवार

फरवरी 19, 2026, बृहस्पतिवार

फरवरी 20, 2026, शुक्रवार

फरवरी 21, 2026, शनिवार

फरवरी 24, 2026, मंगलवार

फरवरी 25, 2026, बुधवार

फरवरी 26, 2026, बृहस्पतिवार

हिंदू धर्म शुक्र के अस्त होने को तारा डूबना भी कहते हैं, इसीलिए इस दौरान विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं. शुक्र ग्रह , भोग, विलासिता, स्त्री, दांपत्य जीवन का कारक है. शुक्र के उदित होने पर किया गया विवाह दांपत्य जीवन में खुशियां लेकर आता है साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

