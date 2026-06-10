साल का सबसे शुभ संयोग! शुक्र और शनि बदल सकते हैं इन राशियों की तकदीर, रुका पैसा, अटके काम और करियर की चिंता होगी दूर

Navpancham Yoga 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की युति, दृष्टि और विशेष कोणीय संबंधों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब दो प्रभावशाली ग्रह एक-दूसरे के साथ शुभ संबंध बनाते हैं, तो उसका असर केवल ग्रहों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सभी 12 राशियों के जीवन पर भी दिखाई देता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 25 जून 2026 को एक ऐसा ही विशेष और शुभ संयोग बनने जा रहा है, जब शुक्र और शनि 120 डिग्री की दूरी पर आकर नवपंचम योग का निर्माण करेंगे.

25 जून से कुछ राशियों के लिए तरक्की के बन रहे हैं संकेत

ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, सुख-सुविधा, प्रेम और भौतिक समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि शनि कर्म, अनुशासन, मेहनत और न्याय के प्रतीक हैं. खास बात यह है कि दोनों ग्रहों को मित्र ग्रह माना जाता है. ऐसे में जब इनके बीच त्रिकोणीय संबंध बनता है, तो यह योग मेहनत और भाग्य के मेल से सफलता दिलाने वाला माना जाता है. हालांकि यह योग कुछ घंटों के लिए पूर्ण प्रभाव में रहेगा, लेकिन इसका असर कई दिनों तक महसूस किया जा सकता है. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 25 जून से कुछ राशियों के लिए तरक्की, धन लाभ और लंबे समय से रुके कार्यों में गति मिलने के संकेत बन रहे हैं.

वृषभ राशि: रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

योग का सबसे सकारात्मक प्रभाव वृषभ राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है. शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं, इसलिए इस योग का लाभ आपको सीधे तौर पर मिल सकता है. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, उनमें तेजी आने की संभावना है. आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और बॉस का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. जो लोग नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल माना जा रहा है. साथ ही अचानक धन लाभ, बोनस या लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के भी योग बन रहे हैं.

कर्क राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ

25 जून को बनने वाला यह शुभ योग कर्क राशि के जातकों के भाग्य भाव को मजबूत कर सकता है. ऐसे में जिन कार्यों में अब तक बाधाएं आ रही थीं, उनमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग भी खोल सकती हैं. किसी बड़े प्रोजेक्ट या महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या करियर विस्तार से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ेगा और कई ऐसे अवसर सामने आ सकते हैं जो भविष्य की दिशा बदलने में मददगार साबित होंगे.

कन्या राशि: करियर और निवेश से जुड़े फैसलों में मिलेगा लाभ

कन्या राशि वालों के लिए यह नवपंचम योग करियर और आर्थिक मामलों में शुभ परिणाम देने वाला माना जा रहा है. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो इस दौरान कोई अच्छा और आकर्षक अवसर सामने आ सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को निवेश और विस्तार की योजनाओं में सफलता मिल सकती है. आर्थिक निर्णयों में विवेकपूर्ण कदम उठाने पर लाभ मिलने की संभावना है पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव या विवाद चल रहा था, तो उसके सुलझने के संकेत हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कुंभ राशि: सुख-सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शनि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं. ऐसे में शुक्र और शनि का यह शुभ संबंध आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है. लंबे समय से घर, वाहन या संपत्ति खरीदने का जो सपना आप देख रहे हैं, वह पूरा होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. समाज में आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ सकता है. जो लोग मानसिक तनाव या किसी उलझन से गुजर रहे थे, उन्हें राहत मिलने के संकेत हैं. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच विकसित होगी.

क्यों खास माना जाता है शुक्र-शनि का नवपंचम योग?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शुक्र और शनि दोनों ही जीवन के अलग-अलग लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. शुक्र जहां भौतिक सुख, धन और आकर्षण का कारक है, वहीं शनि मेहनत, संघर्ष और कर्म का प्रतीक माना जाता है. जब इन दोनों ग्रहों के बीच नवपंचम या त्रिकोणीय संबंध बनता है तो व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है. यही कारण है कि इस योग को सफलता, आर्थिक उन्नति और जीवन में स्थिरता देने वाला शुभ योग माना जाता है.