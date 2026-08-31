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2 सितंबर से चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य! शुक्र बना रहे मालव्य राजयोग, धन-दौलत से लेकर रिश्तों तक बदलेगा खेल!

Shukra Gochar 2026: सितंबर महीने के शुरुआती दिनों में ही शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं. बता दें कि, शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, विवाह, कला और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में जब शुक्र अपनी स्वराशि में पहुंचेंगे तो इसका असर कई राशियों के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है.

By: Lalit Kumar | Published: August 31, 2026 7:50:23 PM IST

Shukra Gochar 2026
Shukra Gochar 2026


Shukra Gochar 2026: सितंबर की शुरुआत ज्योतिषीय लिहाज से बेहद खास मानी जा रही है. महीने के शुरुआती दिनों में ही शुक्र अपनी ही राशि तुला में प्रवेश करने वाले हैं. बता दें कि, शुक्र को धन, ऐश्वर्य, प्रेम, विवाह, कला और सुख-सुविधाओं का कारक ग्रह माना जाता है. ऐसे में जब शुक्र अपनी स्वराशि में पहुंचेंगे तो इसका असर कई राशियों के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस स्थिति से मालव्य पंचमहापुरुष योग बनने जा रहा है. खास बात यह है कि, इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर, पैसा, रिश्ते और सुख-सुविधाओं के लिहाज से शुभ माना जा रहा है. अब सवाल है कि आखिर, मालव्य राजयोग बनने से किन राशियों को होगा लाभ? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

2 सितंबर को तुला में प्रवेश करेंगे शुक्र

ज्योतिष गणना के अनुसार 2 सितंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे. तुला शुक्र की अपनी राशि है, इसलिए इस गोचर को विशेष महत्व दिया जा रहा है. तुला राशि का संबंध साझेदारी, संतुलन, रिश्तों और सामाजिक व्यवहार से जोड़ा जाता है. वहीं शुक्र प्रेम, वैवाहिक सुख, सौंदर्य और भौतिक सुविधाओं के प्रतीक माने जाते हैं.

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ऐसे में शुक्र का तुला राशि में आना इन क्षेत्रों से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव के संकेत दे सकता है. हालांकि किसी व्यक्ति की कुंडली में गोचर का वास्तविक प्रभाव उसकी जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.

क्या होता है मालव्य राजयोग?

वैदिक ज्योतिष में मालव्य पंचमहापुरुष योग को पांच प्रमुख राजयोगों में से एक माना गया है. जब शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ या तुला अथवा उच्च राशि मीन में होकर कुंडली के केंद्र भावों में स्थित हों, तब मालव्य योग बनने की स्थिति मानी जाती है. ज्योतिषीय मान्यता है कि इस योग के प्रभाव से व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा, प्रतिष्ठा, कला, प्रेम और दांपत्य जीवन से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. अब जानते हैं किन राशियों के लिए शुक्र का यह गोचर खास माना जा रहा है.

मालव्य राजयोग से किन राशियों को होगा लाभ?

मिथुन राशि: इस राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर रचनात्मकता, नौकरी और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रह सकता है. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है. व्यापार करने वालों के लिए नए संपर्क और साझेदारी लाभदायक हो सकती है. किसी पुराने परिचित से भी फायदा मिलने की संभावना बन सकती है.

कन्या राशि: इस राशि के जातकों के लिए यह गोचर आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत दे सकता है. आय के नए रास्ते खुलने के साथ आर्थिक स्थिति को बेहतर तरीके से संभालने का मौका मिल सकता है. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. घर, वाहन या किसी बड़ी खरीदारी की योजना भी आगे बढ़ सकती है.

तुला राशि: शुक्र का सबसे खास प्रभाव तुला राशि पर माना जा रहा है, क्योंकि शुक्र इसी राशि में प्रवेश करेंगे. इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है और व्यक्तित्व में आकर्षण देखने को मिल सकता है. नौकरी और कारोबार में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का अवसर मिल सकता है. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते या विवाह से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है.

मीन राशि: इस राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर करियर और व्यक्तिगत जीवन में नए अवसरों के संकेत दे सकता है. मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद रह सकती है. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई पर फोकस बढ़ाना फायदेमंद रहेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा भी हो सकती है.

सितंबर में और भी होंगे बड़े ग्रह परिवर्तन

सितंबर केवल शुक्र गोचर की वजह से ही महत्वपूर्ण नहीं है. इस महीने बुध और सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे. ग्रहों की स्थिति बदलने से अलग-अलग राशियों पर अलग प्रभाव देखने को मिल सकता है. इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से सितंबर का महीना काफी अहम रहने वाला है.

Tags: astroDharmreligion news
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