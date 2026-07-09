Home > धर्म > 1 अगस्त तक सुखों के कारक शुक्र करेंगे धन वर्षा! मालामाल होंगे ये 5 राशिवाले! किस्मत बदलते नहीं लगेगी देर

1 अगस्त तक सुखों के कारक शुक्र करेंगे धन वर्षा! मालामाल होंगे ये 5 राशिवाले! किस्मत बदलते नहीं लगेगी देर

Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैभव, धन, विलासिता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. इसलिए जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि सभी 12 राशियों पर भी देखने को मिलता है. 4 जुलाई 2026 को शुक्र देव ने सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है और वे 1 अगस्त 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे.

By: Lalit Kumar | Published: July 9, 2026 11:05:45 PM IST

शुक्र का गोचर. (AI)
शुक्र का गोचर. (AI)


Shukra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, वैभव, धन, विलासिता, कला और भौतिक सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. इसलिए जब भी शुक्र अपनी राशि बदलते हैं, उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि सभी 12 राशियों पर भी देखने को मिलता है. 4 जुलाई 2026 को शुक्र देव ने सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है और वे 1 अगस्त 2026 तक इसी राशि में विराजमान रहेंगे. सूर्य की राशि सिंह में शुक्र का यह गोचर आत्मविश्वास, आकर्षण और सफलता के नए अवसर लेकर आया है.

हालांकि इस राशि परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है. इस दौरान करियर में उन्नति, आर्थिक लाभ, प्रेम संबंधों में मधुरता, मान-सम्मान में वृद्धि और लंबे समय से रुके कार्य पूरे होने के प्रबल योग बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि शुक्र के इस शुभ गोचर से किन राशियों की किस्मत चमकने वाली है और उन्हें क्या-क्या लाभ मिल सकते हैं.

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ये हैं भाग्यशाली राशियां

1. मेष राशि (Aries): मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके पंचम भाव को प्रभावित करेगा, जो मुख्य रूप से प्रेम, संतान और रचनात्मकता का स्थान माना जाता है. इस अवधि में आपके प्रेम जीवन में रोमांस की एक नई बहार आएगी. यदि आप लंबे समय से सिंगल हैं और किसी पार्टनर की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपके जीवन में किसी बेहद खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है. शादीशुदा लोगों को अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी और सुखद खुशखबरी मिल सकती है.

2. सिंह राशि (Leo): शुक्र देव का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके लग्न भाव में हो रहा है, इसलिए इसका सबसे सीधा और गहरा सकारात्मक प्रभाव आपके खुद के व्यक्तित्व पर दिखाई देगा. इस दौरान आपके आकर्षण में एक जादुई वृद्धि होगी, जिससे लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे. कार्यस्थल से लेकर सामाजिक जीवन तक, हर जगह आपके काम की तारीफ होगी और आपका मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा.  

3. तुला राशि (Libra): तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि में जाना उनके एकादश भाव यानी लाभ स्थान को सक्रिय करेगा. ज्योतिष में इस स्थिति को बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समय आपकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का होता है. यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा हुआ था या कोई बिजनेस डील अटकी हुई थी, तो वह इस दौरान वापस मिल जाएगी. आपकी आमदनी के एक से अधिक नए स्रोत खुलेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी.

4. धनु राशि (Sagittarius): धनु राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में होने जा रहा है. इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरी अवधि में किस्मत आपके साथ साए की तरह चलेगी. आपके जो काम पिछले कई महीनों से बिना किसी वजह के अटक रहे थे या बिगड़ रहे थे, वे अब धीरे-धीरे अपने आप बनने लगेंगे. इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों की तरफ ज्यादा रहेगा और आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं.

5. कुंभ राशि (Aquarius): कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर उनके सप्तम भाव में होने जा रहा है, जो मुख्य रूप से विवाह, जीवनसाथी और साझेदारी का भाव होता है. यदि आपके और आपके जीवनसाथी के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर अनबन या मतभेद चल रहे थे, तो वे इस दौरान पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे और आपके रिश्तों में एक नई मधुरता तथा आपसी समझ पैदा होगी. व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह समय नए अवसरों से भरा रहेगा.

Tags: astroDharm
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