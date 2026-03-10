Home > धर्म > Shukra Dosh Ke Upay: अगर आपकी राशि में शुक्र दोष है तो क्या करें, जानें उपाय…!

Shukra Dosh Ke Upay: अगर वेदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह की माने तो जिसका ये कमजोर होता है. उसके जीवन में काफी दिक्कतें होती हैं. शुक्र को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे सब ठीक हो सकता है, आइए जानते हैं-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 10, 2026 5:17:06 PM IST

Weak Venus Remedies: वेदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह, जिसे वीनस भी कहा जाता है, हमारे जीवन में संपत्ति, प्यार, रचनात्मकता और आराम को कंट्रोल करता है. जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उनके जीवन में धन, अच्छे रिश्ते, कलात्मक प्रतिभा और भौतिक सुखों की कमी नहीं होती. वहीं, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, उन्हें अक्सर रिश्तों में परेशानी, आर्थिक अस्थिरता, और जीवन में आकर्षण या सुख का अभाव देखने को मिलता है.

कमजोर शुक्र वाले लोग अक्सर उथल-पुथल वाले रिश्तों से गुजरते हैं. ऐसे रिश्ते अक्सर टूटते रहते हैं या भावनात्मक दूरी बनी रहती है. कुछ लोग अपने प्यार और स्नेह को व्यक्त करने में भी असमर्थ रहते हैं, जिससे गहरे संबंध बनते नहीं और सिर्फ सतही जुड़ाव रह जाते हैं.

कमजोर शुक्र का कैसे पता चलता?

शुक्र की स्थिति को सिर्फ किसी की दिखावट और व्यवहार से भी जाना जा सकता है. कमजोर शुक्र वाले लोग आमतौर पर सज-धज में लापरवाह, सौंदर्य और आकर्षण में कम और व्यक्तित्व में कमजोर दिखाई देते हैं.

शुक्र का असर हमारी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है. कमजोर शुक्र वाले लोग अक्सर अविवेकपूर्ण खर्च, धन संचय में कठिनाई और असंतोष का सामना करते हैं. कुछ लोग सुख-सुविधाओं, जुए या व्यसनों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो असली आराम का ऑप्शन नहीं होते और उनके आर्थिक संकट को बढ़ा देते हैंय

 शुक्र सुधारने के उपाय

मंत्र जाप

शुक्र सुधारने के लिए शुक्र बीज मंत्र का जाप करना चाहिए:
“ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः”
इसे रोज सुबह या शुक्रवार को 108 बार जपना लाभकारी माना जाता है.

व्रत और उपवास

शुक्रवार को व्रत रखना भी शुक्र को शांत करने का उपाय है. व्रत में सफेद भोजन (दूध, चावल, मिठाई) करें और खट्टे या नमकीन पदार्थ से बचें. इससे भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है और शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा मजबूत होती है.

रत्न और यंत्र

 रत्न: हीरा, ओपल या सफेद टोपाज (6-7 रत्ती) को शुक्रवार को शुद्ध करके मध्यमा अंगुली में चांदी में पहनें.
 यंत्र: घर के उत्तर-पूर्व दिशा में शुक्र यंत्र लगाएं और सप्ताह में एक बार सफेद फूल और धूप अर्पित करें.

जीवनशैली और दान

 दान: शुक्रवार को सफेद वस्तुएं जैसे चावल, शक्कर या इत्र किसी महिला या मंदिर को दान करें.
 रोज चांदी पहनें और फूलों या सुगंधित इत्र का प्रयोग करें.

शुक्र ग्रह की इन सरल उपायों को अपनाकर आप जीवन में धन, प्रेम और सुख-समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं और कमजोर शुक्र की वजह से आने वाली कठिनाइयों को कम कर सकते हैं.

डिस्केलमर- ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है, इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है, किसी भी तरह का काम करने से पहले एक्सपर्ट से राए लें.

 

