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Dream science: सपने में दिखें ये संकेत तो भूलकर भी किसी को न बताएं, वरना कम हो सकता है शुभ फल

Dream science: स्वप्न शास्त्र, शुभ सपने, सपनों का रहस्य, भगवान के दर्शन, गाय की सेवा का सपना, माता पिता को पानी पिलाना, मोर का सपना, खुले दरवाजे का सपना, केले के पेड़ की पूजा, भाग्योदय के संकेत, सपनों का फल, धार्मिक मान्यताएं, सपना बताने के नुकसान, शुभ संकेत, ज्योतिष

By: Ranjana Sharma | Published: June 4, 2026 4:33:28 PM IST

सपने में मोर दिखे तो समझिए बदलने वाली है किस्मत
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Dream science: हम अक्सर रात में देखे गए सपनों को सुबह उठते ही अपने परिवार, दोस्तों या करीबी लोगों के साथ साझा कर देते हैं. कोई सपना अच्छा हो तो उसकी खुशी बांटते हैं और अगर डरावना हो तो उसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे सपनों का जिक्र मिलता है जिन्हें देखने के बाद किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसे सपनों का प्रभाव तभी तक बना रहता है जब तक उन्हें गुप्त रखा जाए. स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने व्यक्ति के जीवन में आने वाली खुशियों, उन्नति, धन लाभ और भाग्योदय के संकेत होते हैं. यदि इन सपनों को हर किसी को बता दिया जाए तो उनके शुभ परिणाम कमजोर पड़ सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विशेष सपनों के बारे में.

सपने में भगवान के दर्शन होना

स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में भगवान दिखाई दें, विशेष रूप से जब वे आशीर्वाद देते हुए नजर आएं, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है. यह सपना इस बात का प्रतीक माना जाता है कि व्यक्ति का मन ईश्वर भक्ति से जुड़ा हुआ है और उस पर दैवीय कृपा बनी हुई है. मान्यता है कि ऐसे सपने को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए. कहा जाता है कि ऐसा करने से उसके शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है. इसलिए भगवान के दर्शन वाले सपनों को अपने तक ही सीमित रखना बेहतर माना जाता है.

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माता-पिता को पानी पिलाने का सपना

अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने माता-पिता को पानी पिलाता हुआ दिखाई देता है तो इसे जीवन में उन्नति, सम्मान और सफलता का संकेत माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह सपना आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव और प्रगति की ओर इशारा करता है. हालांकि इस सपने को भी दूसरों को बताने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि ऐसा करने से इसके शुभ परिणामों की तीव्रता कम हो सकती है.

गाय की सेवा करते हुए खुद को देखना

सनातन धर्म में गौ माता को अत्यंत पूजनीय माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय में सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है. यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को गाय की सेवा करते हुए देखता है तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है. ऐसा सपना देखने के बाद अगले दिन गाय को हरा चारा या भोजन खिलाना शुभ माना जाता है. लेकिन इस सपने की चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से न करने की सलाह दी जाती है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव बना रहे.

सपने में खुलते हुए दरवाजे दिखाई देना

यदि किसी व्यक्ति को सपने में बंद दरवाजे खुलते हुए दिखाई दें तो इसे भाग्य के नए द्वार खुलने का संकेत माना जाता है. यह सपना नई संभावनाओं, सफलता और रुके हुए कार्यों में प्रगति का प्रतीक माना जाता है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा सपना देखने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले या नारंगी रंग के वस्त्र दान करना शुभ होता है. साथ ही इस सपने को भी गुप्त रखना लाभकारी माना गया है.

सपने में मृत्यु देखना भी हो सकता है शुभ संकेत

आमतौर पर मृत्यु से जुड़े सपने लोगों को डरा देते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र में कई बार अपनी या किसी परिजन की मृत्यु देखने को शुभ संकेत माना गया है. इसे जीवन में बड़े परिवर्तन, नई शुरुआत या किसी पुराने संकट के समाप्त होने का प्रतीक बताया जाता है. मान्यता है कि ऐसे सपनों की चर्चा बार-बार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है.

क्या कहता है स्वप्न शास्त्र?

स्वप्न शास्त्र में माना गया है कि हर सपना केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि कई बार वह भविष्य के संकेत भी देता है. हालांकि इन मान्यताओं का आधार धार्मिक और पारंपरिक विश्वास हैं. इसलिए इन्हें आस्था और परंपरा के संदर्भ में ही देखा जाता है. शुभ माने जाने वाले कुछ सपनों को गुप्त रखने की सलाह इसी मान्यता पर आधारित है कि सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल सुरक्षित बने रहें.

Tags: auspicious dreamsdream science
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