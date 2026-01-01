Home > धर्म > Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स

Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स

Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: बिजनेस शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त जानना बेहद जरूरी होता है. जानते हैं साल 2026 में पड़ने वाले हर माह के शुभ मुहूर्त.

By: Tavishi Kalra | Published: January 1, 2026 11:43:55 AM IST

Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स


Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. नया साल नई उम्मीदें और नया विश्वास लेकर आता है. नए सााल 2026 में अगर आप भी किसी नए काम, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी होता है शुभ मुहूर्त देखना, शुभ मुहूर्त को देखकर किसी भी नए काम की शुरुआत की जाती है. जानते हैं साल 2026 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त, और डेट्स जो होंगे आपके लिए शुभ.

You Might Be Interested In
जनवरी 2026 में नया बिजनेस खोलने का मुहूर्त
डेट समय
23/01/2026 
   07:46 – 11:41
28/01/2026 07:44 – 08:34

फरवरी 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
02/02/2026
   07:42 – 11:07
23/02/2026 09:49 – 11:17

मार्च 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त

You Might Be Interested In
डेट समय
04/03/2026
  07:16 – 09:09
13/03/2026 07:14 – 10:07
23/03/2026
 06:55 – 11:25

मई 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
07/05/2026
  08:33 – 10:41

जून 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
19/06/2026
  06:25 – 10:14
21/06/2026 05:57 – 10:02

जुलाई 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
10/07/2026
  08:57 – 11:09
16/07/2026 06:13 – 08:27
16/07/2026
 10:50 – 13:02
23/07/2026
 08:05 – 12:30

अगस्त 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
14/08/2026
 06:39 – 08:51
14/08/2026 11:13 – 13:27
19/08/2026
 07:18 – 13:07
29/08/2026
 07:08 – 12:28

सितंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
11/09/2026
 11:42 – 13:41
16/09/2026 06:46 – 11:17

अक्टूबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
17/10/2026
 11:39 – 13:11
18/10/2026 06:57 – 09:12
28/10/2026
 08:37 – 12:52

नवंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
14/11/2026
 07:30 – 11:48
19/11/2026 09:29 – 13:08

दिसंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
डेट समय
11/12/2026
 07:37 – 10:02
11/12/2026 11:49 – 13:07

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

You Might Be Interested In
Tags: Auspicious Datesshubh muhuratShubh Muhurat 2026Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026Timings
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इस सर्दी करीना कपूर जैसे दिखना है? ये 10 विंटर...

January 1, 2026

नए साल 2026 की सबसे भव्य आतिशबाजी, इन 9 देशों...

December 31, 2025

‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ सीज़न 5 के अलावा ज़रूर देखें ये 10...

December 31, 2025

BTS के V का ऐसा फैशन स्टाइल, जिसे देख दुनिया...

December 31, 2025

गोलगप्पे या स्ट्रीट फूड खाने से पहले दो बार सोच...

December 31, 2025

Fit After 40: इन सितारों ने 40 के बाद हासिल...

December 30, 2025
Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स
Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स
Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स
Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स