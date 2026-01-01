Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: साल 2026 में शुरू करना चाहते हैं नया बिजनेस को जान लें साल के शुभ मुहूर्त और डेट्स

Shubh Muhurat For Starting New Business In 2026: नए साल की शुरुआत हो चुकी है. नया साल नई उम्मीदें और नया विश्वास लेकर आता है. नए सााल 2026 में अगर आप भी किसी नए काम, बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी होता है शुभ मुहूर्त देखना, शुभ मुहूर्त को देखकर किसी भी नए काम की शुरुआत की जाती है. जानते हैं साल 2026 में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त, और डेट्स जो होंगे आपके लिए शुभ.
|जनवरी 2026 में नया बिजनेस खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|23/01/2026
| 07:46 – 11:41
|28/01/2026
|07:44 – 08:34
|
फरवरी 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|02/02/2026
| 07:42 – 11:07
|23/02/2026
|09:49 – 11:17
|
मार्च 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|04/03/2026
| 07:16 – 09:09
|13/03/2026
|07:14 – 10:07
|23/03/2026
|06:55 – 11:25
|
मई 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|07/05/2026
| 08:33 – 10:41
|
जून 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|19/06/2026
| 06:25 – 10:14
|21/06/2026
|05:57 – 10:02
|
जुलाई 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|10/07/2026
| 08:57 – 11:09
|16/07/2026
|06:13 – 08:27
|16/07/2026
|10:50 – 13:02
|23/07/2026
|08:05 – 12:30
|
अगस्त 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|14/08/2026
|06:39 – 08:51
|14/08/2026
|11:13 – 13:27
|19/08/2026
|07:18 – 13:07
|29/08/2026
|07:08 – 12:28
|
सितंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|11/09/2026
|11:42 – 13:41
|16/09/2026
|06:46 – 11:17
|
अक्टूबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|17/10/2026
|11:39 – 13:11
|18/10/2026
|06:57 – 09:12
|28/10/2026
|08:37 – 12:52
|
नवंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|14/11/2026
|07:30 – 11:48
|19/11/2026
|09:29 – 13:08
|
दिसंबर 2026 में नया व्यवसाय खोलने का मुहूर्त
|डेट
|समय
|11/12/2026
|07:37 – 10:02
|11/12/2026
|11:49 – 13:07
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.