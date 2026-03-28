Shri Ram Footprints : क्या है श्रीराम के चरण के चिह्नों का महत्व? छिपे 48 दिव्य रहस्य, जानिए दिव्य संकेत

Shri Ram Footprints : जैसे भगवान श्रीराम के जन्म की हर बात अनोखी मानी जाती है, उसी तरह उनके चरणों और उनमें अंकित दिव्य चिह्नों की महिमा भी अद्वितीय है. यह चिह्न केवल धार्मिक प्रतीक ही नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ और जीवन के मार्गदर्शन का स्रोत भी हैं.
भक्ति और आस्था का विशेष अवसर
इस पावन अवसर पर भक्त न केवल भगवान श्रीराम की पूजा-अर्चना करते हैं, बल्कि उनके जीवन, आदर्शों और दिव्य स्वरूप से जुड़ी मान्यताओं को भी स्मरण करते हैं. इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण मान्यता है उनके चरणों की महिमा, जो भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का विषय है.
ग्रंथों में वर्णित श्रीराम के चरण चिह्न
रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्रीराम के चरणों में अंकित प्रमुख चिह्नों-ध्वज, वज्र, अंकुश, कमल और ऊर्ध्व रेखा-का उल्लेख किया है. अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, श्रीराम के चरणों में कुल 48 दिव्य चिह्न बताए गए हैं, जो विभिन्न आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक हैं.
सीता-राम के चरणों का अद्भुत संबंध
एक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम के दाहिने पैर के चिह्न माता सीता के बाएं चरण में और बाएं पैर के चिह्न उनके दाहिने चरण में विद्यमान हैं. यह संबंध उनके अटूट प्रेम और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है.
दाहिने चरण के चिह्नों का महत्व
भगवान श्रीराम के दाहिने चरण के चिह्न जीवन में शक्ति, सफलता और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं:
- ऊर्ध्व रेखा – मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली
- स्वस्तिक – शुभता और कल्याण का प्रतीक
- कमल – यश और सुख में वृद्धि
- वज्र – शक्ति और पापों का नाश
- ध्वजा – विजय और सम्मान
- अंकुश – मन को नियंत्रण में रखने का संदेश
- कल्पवृक्ष – इच्छाओं की पूर्ति
- रथ, चक्र, सिंहासन – पराक्रम और विजय
- यमदंड, छत्र, चामर – भय से मुक्ति और ऐश्वर्य
बाएं चरण के चिह्नों का महत्व
श्रीराम के बाएं चरण के चिह्न शांति, ज्ञान और भक्ति से जुड़े माने जाते हैं:
- सरयू – पापों का नाश
- शंख – बुद्धि और पवित्रता
- अर्धचंद्र – मानसिक शांति और प्रेम
- कलश, बिंदु – पूर्णता और सफलता
- मीन (मछली) – भगवान के प्रति प्रेम
- हंस – विवेक और ज्ञान
- वीणा, वंशी – कला और भक्ति भाव
- गदा, धनुष, तूणीर – शक्ति और सुरक्षा
- चन्द्रिका, पूर्ण चन्द्र – उज्ज्वल भविष्य और मानसिक शांति
श्रीराम के चरणों के ये चिह्न केवल प्रतीक नहीं हैं, बल्कि जीवन को संतुलित, धर्ममय और सफल बनाने का संदेश देते हैं. ये हमें शक्ति, शांति, विवेक और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं.