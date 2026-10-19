Home > धर्म > श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख का रहस्य! गुरु दक्षिणा में मांगा गया लापता पुत्र, समुद्र में राक्षस से युद्ध के बाद ऐसे मिला दिव्य शंख

श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख का रहस्य! गुरु दक्षिणा में मांगा गया लापता पुत्र, समुद्र में राक्षस से युद्ध के बाद ऐसे मिला दिव्य शंख

Panchajanya Shankh Story: महाभारत के युद्ध में जब श्रीकृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, तो उसकी ध्वनि ने रणभूमि में एक अलग ही वातावरण बना दिया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण को यह दिव्य शंख कैसे मिला था? इसके पीछे गुरु दक्षिणा, एक लापता बालक और समुद्र में रहने वाले एक असुर से जुड़ी रोचक कथा प्रचलित है.

By: Lalit Kumar | Published: October 19, 2026 2:07:45 PM IST

Panchajanya Shankh Story
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Panchajanya Shankh Story: महाभारत के युद्ध में जब श्रीकृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, तो उसकी ध्वनि ने रणभूमि में एक अलग ही वातावरण बना दिया. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण को यह दिव्य शंख कैसे मिला था? इसके पीछे गुरु दक्षिणा, एक लापता बालक और समुद्र में रहने वाले एक असुर से जुड़ी रोचक कथा प्रचलित है. मान्यता के अनुसार, गुरु सांदीपनि ने श्रीकृष्ण और बलराम से दक्षिणा में धन-संपत्ति नहीं, बल्कि अपने खोए हुए पुत्र को वापस लाने की मांग की थी. गुरु की आज्ञा पूरी करने निकले श्रीकृष्ण समुद्र तक पहुंचे और फिर ऐसी घटना घटी, जिसने पांचजन्य शंख की कथा को जन्म दिया. आइए जानते हैं, क्या थी यह पूरी कहानी और कैसे जुड़ा पांचजन्य शंख का संबंध भगवान श्रीकृष्ण से.

गुरु सांदीपनि ने दक्षिणा में क्यों मांगा अपना पुत्र?

पौराणिक कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण और बलराम ने उज्जैन में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी. शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों भाइयों ने गुरु से दक्षिणा मांगने का आग्रह किया. गुरु सांदीपनि और उनकी पत्नी ने धन या किसी मूल्यवान वस्तु के बजाय अपने उस पुत्र को वापस लाने की इच्छा जताई, जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के पास लापता हो गया था. गुरु की आज्ञा श्रीकृष्ण के लिए सर्वोपरि थी. उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ गुरु पुत्र की खोज शुरू की और समुद्र तट पर पहुंचे. वहां उन्हें पता चला कि बालक समुद्र में लापता हुआ था. इसके बाद श्रीकृष्ण समुद्र की गहराइयों में उसकी तलाश करने निकल पड़े. 

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समुद्र में किस असुर से हुआ श्रीकृष्ण का सामना?

श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा के अनुसार, समुद्र ने श्रीकृष्ण को बताया कि पंचजन नाम का एक असुर समुद्र में रहता है. वह शंख के आकार का था और माना जाता था कि उसी ने गुरु सांदीपनि के पुत्र को अपने वश में कर लिया था. इसके बाद श्रीकृष्ण ने समुद्र में जाकर पंचजन असुर का सामना किया. उन्होंने उसका वध कर दिया, लेकिन जब उसके शरीर की तलाशी ली, तो गुरु का पुत्र वहां नहीं मिला. हालांकि, असुर के शरीर से उन्हें एक दिव्य शंख प्राप्त हुआ. यही शंख आगे चलकर पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ. लेकिन श्रीकृष्ण की खोज अभी पूरी नहीं हुई थी. गुरु को दिया वचन निभाने के लिए उन्हें हर हाल में उनके पुत्र को वापस लाना था. 

यमलोक पहुंचकर श्रीकृष्ण ने कैसे लौटाया गुरु पुत्र?

पंचजन असुर का वध करने के बाद भी जब गुरु पुत्र नहीं मिला, तो श्रीकृष्ण यमलोक पहुंचे. वहां उन्होंने पांचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि से यमराज का ध्यान उनकी ओर गया. इसके बाद श्रीकृष्ण ने यमराज से गुरु सांदीपनि के पुत्र को वापस करने के लिए कहा. कथा के अनुसार, यमराज ने श्रीकृष्ण की बात स्वीकार की और गुरु पुत्र को उनके हवाले कर दिया. श्रीकृष्ण उसे लेकर वापस अपने गुरु के पास पहुंचे और उन्हें दक्षिणा के रूप में उनका पुत्र लौटा दिया. इस प्रकार उन्होंने गुरु के प्रति अपना कर्तव्य निभाया. 

महाभारत में पांचजन्य शंख का क्या महत्व है?

पांचजन्य केवल एक शंख नहीं, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण की पहचान से जुड़ा दिव्य प्रतीक माना जाता है. महाभारत के भीष्म पर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के आरंभ में श्रीकृष्ण के पांचजन्य शंख बजाने का उल्लेख मिलता है. उसी प्रसंग में अर्जुन के शंख देवदत्त और अन्य योद्धाओं के शंखों का भी वर्णन है.
धार्मिक परंपरा में शंख की ध्वनि को शुभता, साहस और धर्म के आह्वान से जोड़ा जाता है. पांचजन्य की कथा यह भी संदेश देती है कि श्रीकृष्ण ने अपने गुरु के प्रति सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया और कठिन परिस्थितियों में भी अपना वचन निभाया.0

Tags: DharmMahabharat Storyreligion news
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