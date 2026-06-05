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Sharabha Avatar: क्या सच में शिव और विष्णु आमने-सामने आए थे? जानिए शरभ अवतार की रहस्यमयी कथा

Shiva Sharabha Avatar: भगवान विष्णु का शरीर आधा शेर और आधा इंसान का था. लेकिन राक्षस के खत्म होने के बाद भी भगवान नरसिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ. उनका गुस्सा इतना तेज़ था कि देवता और ऋषि-मुनि भी डर गए थे. सभी को चिंता होने लगी कि अगर भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 5, 2026 5:58:17 PM IST

महादेव ने क्यों लिया था शरभ अवतार?
महादेव ने क्यों लिया था शरभ अवतार?


Shiva Sharabha Avatar: भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है जबकि भगवान विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक हैं. सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार  ये दोनों देवता ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं. इसके अलावा वे एक-दूसरे के बहुत बड़े भक्त हैं. हालांकि एक पौराणिक कथा में ब्रह्मांड की रक्षा के लिए इन दो दिव्य शक्तियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया है. उस समय, महादेव ने शरभ का रूप धारण किया था. शिव का शरभ अवतार भगवान विष्णु के भयंकर रूप, नरसिंह देव से जुड़ा हुआ है. आइए इस पौराणिक कथा को विस्तार से जानते हैं.

शिव पुराण में बताई गई इस कथा के अनुसार, महादेव ने भगवान नरसिंह के गुस्से को शांत करने के लिए शरभ का रूप धारण किया था. शरभ अवतार भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अवतारों में से एक है. शरभ अवतार आधा शेर, आधा पक्षी था और उसके आठ पैर थे. कथा के अनुसार, राक्षस राजा हिरण्यकश्यप तीनों लोकों में अत्याचार कर रहा था. उसके राज को खत्म करने के लिए, भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया था.

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देवताओं ने की शिव से प्रार्थना 

भगवान विष्णु का शरीर आधा शेर और आधा इंसान का था. लेकिन राक्षस के खत्म होने के बाद भी, भगवान नरसिंह का गुस्सा कम नहीं हुआ. उनका गुस्सा इतना तेज़ था कि देवता और ऋषि-मुनि भी डर गए थे. सभी को चिंता होने लगी कि अगर भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो सकती है. तब, सभी देवता इकट्ठा हुए और भगवान शिव की शरण ली, उनसे भगवान नरसिंह के गुस्से से दुनिया को बचाने की प्रार्थना की.

महादेव ने सबसे पहले अपने अवतार, वीरभद्र को हालात को कंट्रोल करने के लिए भगवान नरसिंह के पास भेजा. वीरभद्र ने उनसे शांत होने की विनती की, लेकिन भगवान नरसिंह टस से मस नहीं हुए. जब ​​सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए शरभ का रूप लिया. धार्मिक ग्रंथों में शरभ अवतार को बहुत बड़ा और प्रभावशाली बताया गया है. उनके पास बड़े-बड़े पंख और बहुत ताकतवर पंजे थे.

शरभ अवतार ने नरसिंह देव में हुआ संघर्ष

जब शरभ अवतार और भगवान नरसिंह आमने-सामने आए, तो एक भयंकर लड़ाई हुई. शिव पुराण के अनुसार, भगवान शरभ ने अपनी शक्ति से भगवान नरसिंह को वश में कर लिया था. उन्होंने उन्हें अपने पंजों में उठा लिया और आसमान की ओर ले गए. धीरे-धीरे उनका गुस्सा शांत हो गया. तब उन्हें एहसास हुआ कि भगवान नरसिंह महादेव ने ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए यह पूरा नाटक रचा था. उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और वैकुंठ चले गए.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: Lord Shiva StoryNarasimha AvatarSharabha Avatar
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