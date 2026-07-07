धर्म से भटकेगा समाज, रिश्तों में बढ़ेगी दूरी! जानिए शिव पुराण में कैसा बताया गया है कलयुग का अंत

Description of Kaliyuga: हिंदू धर्म में युग परिवर्तन को सृष्टि का शाश्वत नियम माना गया है. सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के क्रम में वर्तमान समय कलयुग का माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस युग में धर्म की शक्ति धीरे-धीरे कमजोर होती जाती है. शिव पुराण में कलयुग के स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि समय के साथ मनुष्य का आचरण, सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक संबंध किस प्रकार बदल सकते हैं.

युग परिवर्तन को बताया गया है सृष्टि का अटल नियम

जैसे जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है, वैसे ही युगों का परिवर्तन भी सनातन व्यवस्था का एक अटल सत्य माना गया है. हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को चार प्रमुख युगों-सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग-में विभाजित किया गया है. वर्तमान समय में मानव जीवन कलयुग में चल रहा है. धार्मिक ग्रंथों में इस युग की विशेषताओं और मानव जीवन पर इसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन मिलता है. इन्हीं ग्रंथों में से एक शिव पुराण है, जिसमें कलयुग के स्वरूप को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं.

शिव पुराण में कहां मिलता है कलयुग का वर्णन

शिव पुराण के अनुसार कलयुग का विस्तृत उल्लेख मुख्य रूप से विद्येश्वर संहिता के प्रथम और द्वितीय अध्याय में मिलता है. यहां सूत जी और ऋषियों के संवाद के माध्यम से कलयुग की शुरुआत, उसके प्रभाव और उसके अंतिम चरणों के बारे में जानकारी दी गई है. इन अध्यायों में बताया गया है कि समय के साथ मानव समाज में नैतिकता, धर्म और सदाचार का प्रभाव किस प्रकार कम होता जाएगा और लोगों के जीवन में भौतिकता का प्रभाव बढ़ता जाएगा.

पुण्य कर्मों से दूर और दुराचार की ओर बढ़ेगा मनुष्य

शिव पुराण के अनुसार घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्मों से विमुख होने लगेगा. लोग सत्य बोलने से बचेंगे और असत्य को अपनाने लगेंगे. दूसरों की निंदा करना सामान्य बात बन जाएगी. ग्रंथ में उल्लेख है कि लोगों के मन में पराए धन को प्राप्त करने की इच्छा बढ़ेगी. मनुष्य का मन विषय-वासनाओं में अधिक उलझा रहेगा और वह आध्यात्मिक मूल्यों से दूर होता जाएगा. हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और लोग शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान बैठेंगे.

माता-पिता के सम्मान में आएगी कमी

शिव पुराण में यह भी कहा गया है कि कलयुग में माता-पिता के प्रति सम्मान और श्रद्धा कम होती जाएगी. मनुष्य अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देगा और पारिवारिक मूल्यों की उपेक्षा करेगा. धार्मिक दृष्टिकोण से इसे सामाजिक पतन का एक प्रमुख संकेत माना गया है. लोगों में कृतज्ञता की भावना कमजोर होगी और रिश्तों की जगह व्यक्तिगत लाभ को महत्व दिया जाएगा.

धर्म और ज्ञान का होगा व्यावसायीकरण

ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण वर्ग लोभ के कारण अपने कर्तव्यों से भटक सकता है. वेद और शास्त्रों के ज्ञान का उपयोग केवल जीविका कमाने के साधन के रूप में किया जाएगा. विद्या का उद्देश्य आत्मिक उन्नति के बजाय धन अर्जित करना बन जाएगा. ज्ञान के साथ विनम्रता कम होगी और अहंकार का प्रभाव बढ़ेगा. लोग विद्वता का उपयोग समाज कल्याण के बजाय व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के लिए करने लगेंगे.

सभी वर्ग अपने कर्तव्यों से भटक सकते हैं

शिव पुराण के वर्णन में कहा गया है कि क्षत्रिय वर्ग अपने धर्म और शौर्य से दूर हो जाएगा तथा अनुचित साधनों से जीवनयापन करेगा. वैश्य वर्ग केवल धन कमाने पर केंद्रित रहेगा और व्यापार में भी छल-कपट का सहारा ले सकता है. वहीं शूद्र वर्ग अपने पारंपरिक कर्मों को छोड़कर बाहरी दिखावे और दूसरों के आचरण का अनुकरण करने लगेगा. परिणामस्वरूप समाज में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता बढ़ सकती है.

स्वार्थ और अहंकार का बढ़ेगा प्रभाव

शिव पुराण के अनुसार कलयुग में लोग अधिक स्वार्थी और कुटिल स्वभाव के हो सकते हैं. दूसरों की आलोचना करना और स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी. धनवान व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग गलत कार्यों में कर सकता है, जबकि विद्वान लोग भी ज्ञान के सार को समझने के बजाय केवल वाद-विवाद में उलझे रह सकते हैं. समाज में प्रतिस्पर्धा और अहंकार का प्रभाव अधिक दिखाई दे सकता है.

स्त्रियों के आचरण को लेकर भी किया गया है उल्लेख

शिव पुराण में कलयुग की स्त्रियों के संबंध में भी कुछ वर्णन मिलता है. ग्रंथ में कहा गया है कि वे सदाचार से दूर हो सकती हैं, परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान कम कर सकती हैं और पारिवारिक अनुशासन कमजोर पड़ सकता है. धार्मिक ग्रंथों में वर्णित ये बातें उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं. आधुनिक समाज में इन कथनों को धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक संदर्भ के रूप में देखा जाता है.

क्या सच होती दिख रही हैं ये भविष्यवाणियां?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के समय में कई लोग शिव पुराण में वर्णित संकेतों और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के बीच समानताएं देखते हैं. हालांकि यह आस्था और व्यक्तिगत विश्वास का विषय है.

मान्यता है कि कलयुग की शुरुआत को लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि इसके समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष शेष हैं. ऐसे में शिव पुराण का यह वर्णन आज भी लोगों के बीच चर्चा और जिज्ञासा का विषय बना हुआ है.