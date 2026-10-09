100 अपराध माफ, 101वीं गलती पर चला सुदर्शन चक्र! शिशुपाल को श्रीकृष्ण ने क्यों दिया था ऐसा वचन? जानें पूरी कहानी

Shishupal Story: महाभारत की कथाओं में भगवान श्रीकृष्ण और उनके सुदर्शन चक्र का विशेष महत्व है. कहा जाता है कि, श्रीकृष्ण ने अपने बुआ के बेटे शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ करने का वचन दिया था. लेकिन, जब शिशुपाल ने 101वीं बार मर्यादा लांघी, तो श्रीकृष्ण ने उसका वध कर दिया. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, शिशुपाल कौन था? श्रीकृष्ण ने अपने ही रिश्तेदार को इतनी बड़ी छूट क्यों दी थी? वह कौन-सी गलती थी, जिसके बाद भगवान ने उसका अंत कर दिया? इस कथा के पीछे एक ऐसा प्रसंग छिपा है, जो वचन, क्षमा और मर्यादा का महत्व बताता है. पढ़िए भगवान कृष्ण और शिशुपाल से जुड़ी रोचक कथा-

शिशुपाल को क्यों मिला था 100 अपराधों की माफी का वचन?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, शिशुपाल चेदि देश का राजा था और भगवान श्रीकृष्ण की बुआ श्रुतश्रवा का बेटा था. जन्म के समय शिशुपाल के तीन आंखें और चार भुजाएं थीं. उसके इस असामान्य रूप को देखकर माता-पिता चिंतित हो गए. तभी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो जाएंगी, वही आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा.

एक दिन श्रीकृष्ण शिशुपाल से मिलने पहुंचे. जैसे ही उन्होंने बालक को गोद में लिया, उसकी अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो गईं. यह देखकर शिशुपाल की माता समझ गईं कि श्रीकृष्ण ही उसके वध का कारण बनेंगे. उन्होंने श्रीकृष्ण से अपने बेटे को क्षमा करने की विनती की. माता की विनती सुनकर श्रीकृष्ण ने वचन दिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे. हालांकि, इसके बाद भी शिशुपाल के व्यवहार में बदलाव नहीं आया.

राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने पार कर दी सारी हदें

महाभारत की कथा के अनुसार, युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था. इस यज्ञ में अनेक राजा, ऋषि और बड़े-बड़े योद्धा शामिल हुए. वहां उपस्थित लोगों में से सबसे पहले किसका सम्मान किया जाए, इस पर विचार हुआ. भीष्म पितामह ने भगवान श्रीकृष्ण को अग्रपूजा के योग्य बताया. यह निर्णय शिशुपाल को बिल्कुल पसंद नहीं आया. वह श्रीकृष्ण से पहले से ही ईर्ष्या करता था और उनका विरोध करता था.

श्रीकृष्ण को सम्मानित होते देख वह क्रोधित हो गया और सभा में उनके लिए अपमानजनक बातें कहने लगा. शिशुपाल ने श्रीकृष्ण का बार-बार अपमान किया. सभा में मौजूद लोग उसके व्यवहार से नाराज हो गए, लेकिन श्रीकृष्ण शांत रहे. वह अपने वचन के अनुसार उसके अपराधों को क्षमा करते रहे.

101वीं गलती पर श्रीकृष्ण ने चलाया सुदर्शन चक्र

शिशुपाल लगातार अपमान करता रहा. जब उसके अपराधों की संख्या 100 से आगे बढ़ गई और उसने 101वीं बार मर्यादा का उल्लंघन किया, तो श्रीकृष्ण ने उसे दिया हुआ वचन पूरा करने के बाद कार्रवाई की. उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे शिशुपाल का अंत हो गया. पौराणिक मान्यता के अनुसार, शिशुपाल के शरीर से निकला तेज श्रीकृष्ण में समा गया. इस प्रसंग को कुछ धार्मिक व्याख्याओं में शिशुपाल के पूर्वजन्म और भगवान से उसके संबंध से भी जोड़ा जाता है.