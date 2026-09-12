श्रीकृष्ण का जानी दुश्मन… भगवान को दीं 100 से ज्यादा गालियां, फिर भी मिला मोक्ष! शिशुपाल की नफरत में छिपी थी अनोखी भक्ति?

Shishupal Krishna Story: महाभारत में श्रीकृष्ण के भक्तों की कमी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा शख्स भी था जो हर पल उन्हीं का विरोध करता था. वह श्रीकृष्ण को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था और राजाओं से भरी सभा में भी उनके खिलाफ कटु शब्द बोलने से पीछे नहीं हटता था. जी हां, वो कोई और नहीं बल्कि श्रीकृष्ण का ममेरा भाई शिशुपाल था. हैरानी की बात तो यह है कि जिस शिशुपाल ने श्रीकृष्ण को लगातार अपशब्द कहे, उसी का अंत भगवान के हाथों हुआ और उसकी आत्मा का तेज श्रीकृष्ण में विलीन होने की कथा मिलती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर, शिशुपाल को श्रीकृष्ण से इतनी नफरत क्यों थी? क्या रुक्मिणी विवाह ने इस दुश्मनी को जन्म दिया था या इसके पीछे पिछले जन्म का कोई गहरा रहस्य था? क्या भगवान से नफरत करने वाला भी अंत में उन्हीं में लीन हो सकता है? पढ़िए शिशुपाल से जुड़ी रोचक कथा-

श्रीकृष्ण और शिशुपाल थे रिश्तेदार

पौराणिक कथा के अनुसार, शिशुपाल की मां श्रुतश्रवा, श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थीं. इस लिहाज से शिशुपाल और श्रीकृष्ण आपस में ममेरे भाई थे. लेकिन, करीबी रिश्ता होने के बावजूद दोनों के बीच आगे चलकर ऐसी दुश्मनी हुई कि शिशुपाल श्रीकृष्ण का सबसे बड़ा विरोधी बन गया.

कथा के अनुसार, शिशुपाल का जन्म असामान्य रूप में हुआ था. उसके तीन नेत्र और चार भुजाएं थीं. परिवार उसके भविष्य को लेकर चिंतित था. तभी भविष्यवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में जाते ही उसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा. जब श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग सामान्य हो गए. यह देखकर उसकी मां समझ गईं कि भविष्यवाणी में संकेत श्रीकृष्ण की ओर है.

मां ने श्रीकृष्ण से लिया था वचन

शिशुपाल की मां ने श्रीकृष्ण से अनुरोध किया कि वे उसके अपराधों को क्षमा करें. श्रीकृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह शिशुपाल के 100 अपराधों तक क्षमा करेंगे. यही वजह थी कि शिशुपाल बार-बार श्रीकृष्ण का अपमान करता रहा, फिर भी कृष्ण लंबे समय तक शांत रहे. लेकिन, इस शांति को उनकी कमजोरी समझना शिशुपाल की सबसे बड़ी भूल थी.

रुक्मिणी विवाह ने बढ़ाई दुश्मनी

श्रीकृष्ण और शिशुपाल की दुश्मनी का एक बड़ा कारण रुक्मिणी विवाह भी माना जाता है. रुक्मिणी के भाई रुक्मी चाहते थे कि उनका विवाह शिशुपाल से हो. लेकिन रुक्मिणी मन से श्रीकृष्ण को अपना पति स्वीकार कर चुकी थीं. उन्होंने श्रीकृष्ण को संदेश भेजकर उनसे विवाह की इच्छा जताई. श्रीकृष्ण विदर्भ पहुंचे और रुक्मिणी को अपने साथ ले गए. बाद में दोनों का विवाह हुआ. शिशुपाल के लिए यह घटना गहरे अपमान की तरह थी. इसके बाद उसका श्रीकृष्ण के प्रति द्वेष और भी बढ़ गया.

राजसूय यज्ञ में पार कर दी मर्यादा

महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ से जुड़ा है. सभा में अग्रपूजा के लिए श्रीकृष्ण का चयन किया गया. भीष्म पितामह ने उन्हें इसके योग्य माना. यह बात शिशुपाल को बिल्कुल पसंद नहीं आई. उसने सभा में श्रीकृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया. एक के बाद एक कटु शब्द कहे गए, लेकिन कृष्ण शांत रहे. उन्हें अपनी बुआ से किया वचन याद था. लेकिन जब शिशुपाल ने अपराधों की सीमा पार कर दी, तब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका वध कर दिया.

शत्रु था, फिर भी भगवान में क्यों हुआ विलीन?

कथा के अनुसार, शिशुपाल के शरीर से निकला तेज श्रीकृष्ण में विलीन हो गया. इसे उसके पूर्वजन्म की कथा से जोड़कर देखा जाता है.

पौराणिक परंपरा में शिशुपाल को भगवान विष्णु के द्वारपाल जय-विजय का तीसरा जन्म माना जाता है. सनकादि ऋषियों के शाप के कारण जय-विजय को तीन जन्मों तक भगवान विष्णु के विरोधी रूप में जन्म लेना पड़ा. इन्हीं जन्मों में हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिपु, रावण-कुंभकर्ण और फिर शिशुपाल-दंतवक्र का उल्लेख मिलता है.

नफरत में भी था भगवान का स्मरण?

शिशुपाल श्रीकृष्ण को प्रेम से नहीं, बल्कि घृणा से याद करता था. उसका मन हर समय कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था. आध्यात्मिक व्याख्या में यही बात इस कथा को खास बनाती है. मन जिस सत्ता में पूरी तरह लगा हो, उसका प्रभाव चेतना पर पड़ता है. हालांकि इसे सीधे ‘नफरत भी भक्ति है’ कहना सही नहीं है.