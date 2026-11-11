वो राजा, जिन्होंने अपना शरीर रख दिया तराजू पर? एक-एक कर कटता रहा अंग; क्या है महाभारत काल से जुड़ा रोचक प्रसंग

King Shibi Interesting Story: पौराणिक ग्रंथों में बहुत से ऐसे किरदार हुआ हैं, जिन्होंने अपनी दानवीरता से लोगों की मदद की है. कुंती के पत्र कर्ण भी महान दानवीरों में से एक थे. इस तरह महाभारत काल के राजा शिबि भी थे, जिनकी दान की चर्चा पूरे विश्व में थी. वन-पर्व में ऋषि लोमश ने युधिष्ठिर को राजर्षि उशीनर की कथा सुनाई थी. उशीनर को शिबि भी कहा जाता है. शिबि उन राजाओं में से थे जिनकी कीर्ति स्वर्ग तक पहुंची थी. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आखिर राजा शिबि को क्यों अपना शरीर तराजू पर रखना पड़ा था.

राजा शिबि उन दानवीरों में थे, जिनके राज्य में कोई निराश नहीं लौटता था. इसके साथ ही कोई शरणागत कभी त्यागा नहीं गया था. राजा शिबि को परखने के लिए एक दिन इंद्र ने श्येन (बाज) का रूप धारण किया और अग्नि ने कपोत (कबूतर) का. कबूतर प्राणांतक भय से कांपता हुआ राजा की गोद में आ छिपा. उसकी देह शीत से नहीं बल्कि मृत्यु के भय से थरथरा रही थी. यह देखकर राजा ने उसे आश्रय दिया.

बाज क्यों नाराज हुआ राजा शिबि से

इस दौरान बाज राजा शिबि के पास आया और उसने कहा कि यह कबूतर मेरा भोजन है. तुम उसे रोककर मेरे धर्म का हनन कर रहे हो. यह परिस्थिति अजीब थी, क्योंकि राजा शिबि के सामने 2 धर्म टकरा रहे थे- शरणागत की रक्षा और क्षुधार्त प्राणी की तृप्ति. इस पर उशीनर (शिबि) ने निर्णय लिया. उन्होंने कहा- ‘मैं कबूतर के भार के बराबर अपना मांस काटकर दूंगा.’ इसके बाद तुला (तराजू) रखी गई. एक ओर कबूतर और दूसरी ओर राजा का कटा हुआ मांस रखा गया. हैरत की बात यह है कि तुला उठी नहीं, बल्कि कबूतर सदा भारी रहा. ऐसा कई बार हुआ. राजा के एक-एक अंग काटते गए और अंत में स्वयं तुला पर चढ़ गए. उसी क्षण इंद्र और अग्नि अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने कहा- ‘हे राजन्, तुम सचमुच धर्म की चरम अवस्था में स्थित हो.’ इसके बाद उशीनर का शरीर पुनः अखंड हो गया और उन्हें अमर यश की प्राप्ति हुई.

एक पक्षी की सुरक्षा की गुहार

शिबि राजा शिबि वंश के थे. कहा जाता था कि वो अपनी शरण में आने वाले हर व्यक्ति की रक्षा करने के पक्के संकल्प के लिए जाने जाते थे. इस परंपरा में इसे ‘शरणागति’ कहा जाता है यानी जो व्यक्ति खुद को सौंप दे और आश्रय मांगे. उसकी रक्षा करना अपना कर्तव्य मानना. जिस कहानी से उन्हें हमेशा के लिए प्रसिद्धि मिली वह इसी सिद्धांत की सबसे कठिन परीक्षा लेती है. एक दिन कबूतर बाज से जान बचाकर भाग रहा था. इस दौरान उड़ते हुए राजा शिबि के दरबार में आ पहुंचा और उनकी गोद में (या उनके शरीर पर) आकर बैठ गया. उसने राजा से अपनी रक्षा की विनती की. शिबि ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शरण दे दी.

बाज ने भी दिया वाजिब तर्क

कुछ ही पल में वहां बाज भी आ पहुंचा. उसने राजा के इन्कार को चुपचाप मानने के बजाय एक तर्क दिया. बाज को जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए और प्राकृतिक नियम के अनुसार कबूतर उसका स्वाभाविक शिकार है. ऐसे में शिबि का कबूतर को बचाना केवल दया का काम नहीं है, बल्कि इससे बाज भूखा रह जाएगा. इस तरह राजा ने नुकसान को खत्म करने के बजाय उसे बस एक जीव से दूसरे जीव पर स्थानांतरित कर दिया है.

क्या है कहानी की सीख

यह कहानी केवल ‘उदारता’ की एक साधारण सीख बनकर नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें बाज के तर्कों को भी गंभीरता से लिया गया है. बाज को महज एक ‘खलनायक’ मानकर खारिज नहीं किया गया है. बाज का यह कहना गलत नहीं है कि उसे भोजन की आवश्यकता है. कहानी इस तनाव को केवल यह कहकर हल नहीं करती कि कबूतर का जीवन अधिक मूल्यवान है. इसके बजाय, शिबि एक वास्तविक और परस्पर विरोधी दावे के सामने खुद को बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। वे इस नैतिक समस्या को यह कहकर नहीं टालते कि ऐसी कोई समस्या है ही नहीं.