Home > धर्म > रहस्यमयी शेषनाग झील… जहां आज भी साक्षात निवास करते हैं नागराज! अमरकथा सुनाने से पहले यहीं रुके थे भगवान शिव

रहस्यमयी शेषनाग झील… जहां आज भी साक्षात निवास करते हैं नागराज! अमरकथा सुनाने से पहले यहीं रुके थे भगवान शिव

Sheshnag Lake: भारत में तमाम ऐसी रहस्यमयी और आस्था से जुड़ी जगहें हैं, जिनके बारे में सदियों से अनगिनत मान्यताएं प्रचलित हैं. इन्हीं में से एक है अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील, जिसे केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण भी बेहद पवित्र माना जाता है.

By: Lalit Kumar | Published: July 26, 2026 11:46:10 AM IST

रहस्यमयी शेषनाग झील... जहां आज भी साक्षात निवास करते हैं नागराज! (AI)
रहस्यमयी शेषनाग झील... जहां आज भी साक्षात निवास करते हैं नागराज! (AI)


Sheshnag Lake: भारत में तमाम ऐसी रहस्यमयी और आस्था से जुड़ी जगहें हैं, जिनके बारे में सदियों से अनगिनत मान्यताएं प्रचलित हैं. इन्हीं में से एक है अमरनाथ यात्रा मार्ग पर स्थित शेषनाग झील, जिसे केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के कारण भी बेहद पवित्र माना जाता है. मान्यता है कि, भगवान शिव जब माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य यानी अमरकथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने अपने प्रिय सर्प शेषनाग को इसी स्थान पर रहने का आदेश दिया था. इसके बाद से यहां आज भी स्वयं नागराज शेषनाग का निवास है. इस झील की गहराइयों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं, जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है. आज यह झील आस्था, रहस्य और दिव्यता का अद्भुत संगम मानी जाती है. 

अमरनाथ यात्रा का सबसे रहस्यमयी पड़ाव

समुद्र तल से लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित शेषनाग झील अमरनाथ यात्रा मार्ग का प्रमुख पड़ाव है. पहलगाम मार्ग से यात्रा करने वाले श्रद्धालु यहां रात्रि विश्राम भी करते हैं. चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीले रंग का निर्मल जल और शांत वातावरण इस स्थान को अलौकिक बना देते हैं. मान्यता है कि झील का रंग मौसम और सूर्य की रोशनी के अनुसार बदलता रहता है, जिससे इसकी रहस्यमय छवि और भी गहरी हो जाती है.

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भगवान शिव ने क्यों छोड़ा था शेषनाग को?

पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब भगवान शिव माता पार्वती को अमरकथा सुनाने निकले, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस रहस्य को कोई अन्य जीव न सुन सके. इसलिए वे रास्ते में अपने सभी साथियों और प्रतीकों को अलग-अलग स्थानों पर छोड़ते गए. कहा जाता है कि, सबसे पहले उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगाम में छोड़ा, फिर चंद्रमा को चंदनवाड़ी, इसके बाद अपने प्रिय सर्प शेषनाग को इसी झील के पास रहने का आदेश दिया. आगे उन्होंने पंचतत्वों का त्याग पंचतरणी में किया और अंततः अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमरकथा सुनाई. इसी कारण इस झील का नाम शेषनाग झील पड़ा.

क्या आज भी दिखाई देते हैं शेषनाग?

स्थानीय लोगों और कई श्रद्धालुओं का दावा है कि, उन्हें कभी-कभी झील में विशाल सर्प जैसी आकृति दिखाई देती है. कुछ लोग इसे शेषनाग का दिव्य स्वरूप मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक लहरों, रोशनी और पहाड़ों की परछाइयों का प्रभाव बताते हैं. हालांकि, इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था आज भी अटूट बनी हुई है.

प्राकृतिक सौंदर्य भी है अद्भुत

शेषनाग झील का पानी बेहद स्वच्छ और नीले रंग का दिखाई देता है. इसके आसपास सात चोटियां हैं, जिन्हें कई लोग शेषनाग के सात फनों का प्रतीक मानते हैं. बर्फ से ढके पर्वत और हरी-भरी घाटियां इस स्थान की सुंदरता को और भी मनमोहक बना देती हैं. फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए भी यह स्थान बेहद आकर्षक माना जाता है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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