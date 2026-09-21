Home > धर्म > Sheshnag Ganesh Temple: न सिक्के, न मोम… यहां शेषनाग पर विराजते हैं गणपति! रहस्यमयी है जबलपुर का यह मंदिर

Sheshnag Ganesh Temple: न सिक्के, न मोम… यहां शेषनाग पर विराजते हैं गणपति! रहस्यमयी है जबलपुर का यह मंदिर

Sheshnag Ganesh Temple Jabalpur: देशभर में 14 सितंबर 2026 से गणपति उत्सव की धूम है. इस दौरान लोग बप्पा की कृपा पाने के लिए गणेश मंदिर पहुंचते हैं. वैसे तो आपने गणपति के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे गणेश मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान गणेश के ऊपर शेषनाग अपने फन फैलाए नजर आते हैं?

By: Lalit Kumar | Published: September 21, 2026 1:53:29 PM IST

Sheshnag Ganesh Temple Jabalpur
Sheshnag Ganesh Temple Jabalpur


Sheshnag Ganesh Temple Jabalpur: देशभर में 14 सितंबर 2026 से गणपति उत्सव की धूम है. इस दौरान लोग बप्पा की कृपा पाने के लिए गणेश मंदिर पहुंचते हैं. वैसे तो आपने गणपति के बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी ऐसे गणेश मंदिर के बारे में सुना है, जहां भगवान गणेश के ऊपर शेषनाग अपने फन फैलाए नजर आते हैं? जी हां, ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर के गंजीपुरा इलाके में स्थित है. यहां शेषनाग गणेश मंदिर अपनी इसी अनोखी प्रतिमा और उससे जुड़ी एक दिलचस्प घटना के कारण भक्तों के बीच खास आस्था रखता है. स्थानीय मान्यता है कि, शेषनाग यहां गणपति की रक्षा करते हैं. लेकिन, इस मंदिर की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है- करीब तीन दशक पहले गणेश प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसके बाद यह स्थान हमेशा के लिए मंदिर बन गया. पढ़िए मंदिर से जुड़ी रोचक कथा-

पहले यहां लगता था गणेश उत्सव का पंडाल

रिपोर्टों के मुताबिक, आज जहां मंदिर है, वहां करीब 50 साल पहले से गणेश उत्सव मनाया जाता था. हर साल गणेश चतुर्थी पर अलग-अलग तरह की पर्यावरण-अनुकूल प्रतिमाएं बनाई जाती थीं. कभी फलों से तो कभी लड्डुओं से गणेश प्रतिमा तैयार करने की परंपरा भी यहां बताई जाती है. गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक पूजा के बाद प्रतिमा का विसर्जन किया जाता था.

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नागपुर से आई मिट्टी और फिर हुआ चमत्कार!

कहा जाता है कि करीब 27-30 साल पहले व्यापारी संघ के कुछ सदस्य नागपुर के प्रसिद्ध टेकड़ी गणेश मंदिर से मिट्टी लेकर आए. इसी मिट्टी से गणेश प्रतिमा तैयार कर गणेश उत्सव में स्थापित की गई. दस दिनों तक पूजा-अर्चना के बाद जब अनंत चतुर्दशी पर विसर्जन की तैयारी हुई तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आगे क्या होने वाला है.

उठाने की कोशिश हुई, लेकिन टस से मस नहीं हुए गणपति

विसर्जन के लिए जब भक्तों ने प्रतिमा को उठाने की कोशिश की तो वह अपनी जगह से हिली तक नहीं. कई लोगों ने मिलकर प्रयास किया. एक स्थानीय रिपोर्ट में तो यहां तक बताया गया है कि प्रतिमा को हटाने के लिए क्रेन तक बुलाई गई थी, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ. भक्तों ने इसे गणपति की इच्छा माना और प्रतिमा का विसर्जन करने के बजाय वहीं स्थापित रखने का फैसला किया.

ऐसे पड़ा नाम-शेषनाग गणेश मंदिर

इसके बाद उसी स्थान पर स्थायी मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया. आज यहां भगवान गणेश के ऊपर फन फैलाए शेषनाग की प्रतिमा दिखाई देती है. धार्मिक आस्था के अनुसार शेषनाग गणपति की रक्षा करते हैं. यही अनोखा स्वरूप इस मंदिर को जबलपुर के दूसरे गणेश मंदिरों से अलग पहचान देता है.

मनोकामना पूरी होने की भी है मान्यता

स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास भी प्रचलित है कि सच्चे मन से गणपति से मांगी गई इच्छा यहां पूरी होती है. गणेश चतुर्थी के दौरान मंदिर में विशेष आयोजन, भंडारा और प्रसाद वितरण होने की बात भी रिपोर्टों में सामने आई है. हालांकि मनोकामना पूरी होने जैसी बातें धार्मिक आस्था और स्थानीय मान्यता हैं.

आस्था और रहस्य का अनोखा संगम

शेषनाग के फन के नीचे विराजे गणपति, विसर्जन के समय प्रतिमा का न हिलना और उसके बाद उसी स्थान पर मंदिर का बनना- इन घटनाओं ने इस जगह को भक्तों के लिए खास बना दिया है. यही वजह है कि जबलपुर का शेषनाग गणेश मंदिर आज भी अपनी अनोखी कहानी और धार्मिक मान्यताओं के कारण लोगों का ध्यान खींचता है.

Tags: Dharmfamous templereligion news
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