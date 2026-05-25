Shav Yatra Rituals: क्या शव यात्रा देखने से होता है अपशकुन? जानें हिंदू धर्म में क्या है मान्यता

Shav Yatra Rituals: इंसान किसी भी धर्म का क्यों न हो, मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. हिन्दू धर्म में शव यात्रा को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है. चाहे किसी व्यक्ति ने लंबी उम्र के बाद संसार छोड़ा हो या उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, दोनों ही स्थितियों में अंतिम यात्रा निकाली जाती है. मान्यता है कि शव यात्रा से न केवल मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उसमें शामिल होने वाले लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

शव यात्रा को लेकर लोगों में फैले भ्रम

अक्सर लोग रास्ते में शव यात्रा देखकर डर जाते हैं और इसे अशुभ मान लेते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि शव यात्रा दिखना उनके दिन के लिए खराब संकेत हो सकता है. वहीं कई लोग शव यात्रा में शामिल व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर घर जाकर स्नान भी करते हैं. कई लोगों के मन में यह भ्रम भी होता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा भटक सकती है या उनका पीछा कर सकती है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता.

शव यात्रा दिखना क्यों माना जाता है शुभ?