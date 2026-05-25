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Shav Yatra Rituals: क्या शव यात्रा देखने से होता है अपशकुन? जानें हिंदू धर्म में क्या है मान्यता

Shav Yatra Rituals: हिंदू धर्म में शव यात्रा को अशुभ नहीं बल्कि एक पवित्र और शुभ प्रक्रिया माना गया है. मान्यता है कि इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और शव यात्रा देखने या उसमें शामिल होने से पुण्य की प्राप्ति होती है. “राम नाम सत्य है” का उद्घोष भी मोक्ष और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 25, 2026 1:01:02 PM IST

शव यात्रा देखने से डरना नहीं चाहिए
शव यात्रा देखने से डरना नहीं चाहिए


Shav Yatra Rituals: इंसान किसी भी धर्म का क्यों न हो, मृत्यु के बाद उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. हिन्दू धर्म में शव यात्रा को विशेष धार्मिक महत्व दिया गया है. चाहे किसी व्यक्ति ने लंबी उम्र के बाद संसार छोड़ा हो या उसकी अकाल मृत्यु हुई हो, दोनों ही स्थितियों में अंतिम यात्रा निकाली जाती है. मान्यता है कि शव यात्रा से न केवल मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि उसमें शामिल होने वाले लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

शव यात्रा को लेकर लोगों में फैले भ्रम

अक्सर लोग रास्ते में शव यात्रा देखकर डर जाते हैं और इसे अशुभ मान लेते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि शव यात्रा दिखना उनके दिन के लिए खराब संकेत हो सकता है. वहीं कई लोग शव यात्रा में शामिल व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर घर जाकर स्नान भी करते हैं. कई लोगों के मन में यह भ्रम भी होता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा भटक सकती है या उनका पीछा कर सकती है, जबकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा नहीं माना जाता.

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शव यात्रा दिखना क्यों माना जाता है शुभ?

धर्म शास्त्रों के अनुसार शव यात्रा को अशुभ नहीं बल्कि शुभ माना गया है. कहा जाता है कि यदि रास्ते में अचानक शव यात्रा दिख जाए तो यह ईश्वर के आशीर्वाद और कार्यों की सफलता का संकेत माना जाता है.

मान्यता है कि मृत आत्मा परमात्मा की शरण में जाती है, इसलिए शव यात्रा दिखना आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत माना जाता है.

शव यात्रा में शामिल होने का धार्मिक महत्व

यदि शव यात्रा किसी अपने या परिचित व्यक्ति की हो तो उसमें शामिल होकर कंधा देना बेहद पुण्यदायी माना जाता है. शास्त्रों के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद पुत्र और भाई को कंधा देना चाहिए. यदि वे उपस्थित न हों तो समान समाज या गांव के लोग भी यह कर्तव्य निभा सकते हैं. ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मृत आत्मा को शांति मिलती है.

‘राम नाम सत्य है’ बोलने का क्या है अर्थ?

आपने अक्सर शव यात्रा के दौरान “राम नाम सत्य है” का उद्घोष सुना होगा. धार्मिक मान्यता है कि अंतिम समय में भगवान श्रीराम का नाम लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. इसी वजह से शव यात्रा के दौरान भगवान का स्मरण किया जाता है. यदि आपको रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो भगवान श्रीराम का नाम लेना, दो मिनट का मौन रखना और संभव हो तो पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है.

सुहागिन महिला की शव यात्रा से जुड़ी मान्यता

धार्मिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि यदि किसी सुहागिन महिला की शव यात्रा दिखाई दे तो सिंदूर दान करना शुभ माना जाता है. प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पति के रहते स्त्री की मृत्यु को विशेष स्थिति माना जाता था. हालांकि समय के साथ कई पुरानी प्रथाएं बदल चुकी हैं और समाज में जागरूकता भी बढ़ी है.

Tags: hinduism beliefs
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