नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की ही क्यों होती है पूजा? जानें सती के पुनर्जन्म और शिव से दिव्य विवाह की कथा

Shardiya Navratri 2026 Maa Shailputri Story: मां भवानी के सबसे पवित्र दिन शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है. साल 2026 में शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 (मंगलवार) को विजयादशमी (दशहरा) के साथ संपन्न होगी. शारदीय नवरात्रि का पहला दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री को समर्पित होता है. मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से नवरात्रि के नौ दिनों की साधना का शुभारंभ होता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि मां शैलपुत्री का संबंध माता सती के पुनर्जन्म से है? आखिर किस कारण देवी ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और कैसे उनका विवाह भगवान शिव से हुआ? आइए जानते हैं इस कथा के पीछे की धार्मिक मान्यता और मां शैलपुत्री की पूजा का महत्व.

कौन हैं मां शैलपुत्री?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं. ‘शैल’ का अर्थ पर्वत और ‘पुत्री’ का अर्थ बेटी होता है. इसी वजह से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है. मां दुर्गा के नौ स्वरूपों में उनका पहला स्थान है. उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है, क्योंकि उनका वाहन वृषभ यानी बैल है. उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल सुशोभित होता है.

माता सती ने क्यों लिया था पुनर्जन्म?

धार्मिक कथा के अनुसार, मां शैलपुत्री अपने पूर्वजन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती थीं. माता सती ने भगवान शिव को पति के रूप में चुना था, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे. एक बार राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया. पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा से माता सती भगवान शिव की अनिच्छा के बावजूद वहां पहुंच गईं.

कथा के अनुसार, यज्ञ में राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया. अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए. इस घटना से भगवान शिव अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए.

हिमालय के घर जन्म लेकर बनीं मां शैलपुत्री

मान्यता है कि माता सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया. इसी जन्म में उनका नाम शैलपुत्री पड़ा. बचपन से ही उनका मन भगवान शिव के प्रति समर्पित था. कठोर तपस्या और साधना के बाद उन्होंने दोबारा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया. इस तरह माता सती और भगवान शिव का संबंध पुनर्जन्म के बाद भी कायम रहा. यह कथा अटूट प्रेम, संकल्प और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है.

नवरात्रि के पहले दिन क्यों होती है पूजा?

नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करके भक्त शक्ति उपासना का आरंभ करते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां शैलपुत्री की आराधना से मन में स्थिरता, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है. उन्हें प्रकृति और धरती की शक्ति से भी जोड़कर देखा जाता है. मां शैलपुत्री की पूजा में सफेद फूल, अक्षत, धूप, दीप और फल अर्पित किए जाते हैं. भक्त देवी से सुख-समृद्धि और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं.