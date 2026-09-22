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Shardiya Navratri 2026: हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा! शुभ या अशुभ… क्या है इसका संकेत? जानें कलश स्थापना मुहूर्त

Shardiya Navratri 2026 Vahan: साल 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है और इस आधार पर मां दुर्गा के हाथी पर आगमन की मान्यता है. इसे लेकर भक्तों के बीच खास उत्साह है. अब सवाल है कि आखिर, हाथी पर सवार होकर मां का आना शुभ है या अशुभ? जानिए नवरात्रि की शुरुआत, घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, महत्व और दुर्गाष्टमी-दशहरा की तारी-

By: Lalit Kumar | Published: September 22, 2026 8:00:26 PM IST

Shardiya Navratri 2026 Vahan
Shardiya Navratri 2026 Vahan


Shardiya Navratri 2026 Vahan: नवरात्र शुरू होने से पहले ही भक्तों के मन में मां दुर्गा के आगमन को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होकर धरती पर आएंगी और उनके वाहन का क्या संकेत माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का संबंध नवरात्रि शुरू होने वाले वार से जोड़ा जाता है. बता दें कि, 2026 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार, 11 अक्टूबर से हो रही है और इस आधार पर मां दुर्गा के हाथी पर आगमन की मान्यता है. इसे लेकर भक्तों के बीच खास उत्साह है. अब सवाल है कि आखिर, हाथी पर सवार होकर मां का आना शुभ है या अशुभ? जानिए नवरात्रि की शुरुआत, घटस्थापना का शुभ मुहूर्त, महत्व और दुर्गाष्टमी-दशहरा की तारी-

शारदीय नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है?

पंचांग के अनुसार, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर 2026 की रात 9:19 बजे से शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 9:30 बजे तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि के आधार पर शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर दिन रविवार को माना जाएगा. इसी दिन घटस्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा शुरू होगी.

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हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

धार्मिक मान्यता में नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के आगमन के वाहन का निर्धारण नवरात्रि शुरू होने वाले वार से किया जाता है. प्रचलित मान्यता के अनुसार रविवार या सोमवार से नवरात्रि शुरू होने पर मां दुर्गा का वाहन हाथी माना जाता है. इसलिए 2026 में रविवार से नवरात्रि शुरू होने के कारण माता के गज यानी हाथी पर आगमन की मान्यता है.

मां दुर्गा का हाथी पर आना शुभ या अशुभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हाथी को शक्ति, स्थिरता, समृद्धि और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए जब नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन हाथी पर माना जाता है, तो इसे शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है. लोकमान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि, हाथी पर देवी का आगमन अच्छी वर्षा और सुख-समृद्धि का संकेत हो सकता है. 

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना का विशेष महत्व माना जाता है. दिल्ली में 11 अक्टूबर 2026 को घटस्थापना का मुहूर्त सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक बताया गया है. वहीं, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा. अलग-अलग शहरों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के अंतर के कारण समय में कुछ बदलाव हो सकता है.

इस बार घटस्थापना के समय चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग भी रहने की जानकारी पंचांग में दी गई है, इसलिए पूजा का समय तय करते समय स्थानीय पंचांग को देखना उपयोगी रहेगा.

कब है दुर्गाष्टमी और दशहरा?

2026 में दुर्गाष्टमी और महानवमी से जुड़े पूजन 19 अक्टूबर को होंगे, जबकि विजयादशमी यानी दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. कुछ परंपराओं और क्षेत्रीय पंचांगों में अष्टमी-नवमी के पूजन के तरीके में अंतर हो सकता है, इसलिए कन्या पूजन और हवन के लिए अपने स्थानीय पंचांग का समय देखना उचित रहेगा.

नवरात्रि में मां के नौ रूपों की पूजा

शारदीय नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. भक्त व्रत रखते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और घरों-मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि इन दिनों देवी की आराधना करने से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मकता मिलती है.

Navratri 2026 की पूरी तिथि

11 अक्टूबर: प्रतिपदा, मां शैलपुत्री पूजा और घटस्थापना
12 अक्टूबर: द्वितीया, मां ब्रह्मचारिणी पूजा
13 अक्टूबर: तृतीया, मां चंद्रघंटा पूजा
14 अक्टूबर: चतुर्थी, मां कूष्मांडा पूजा
15 अक्टूबर: पंचमी, मां स्कंदमाता पूजा
16 अक्टूबर: षष्ठी, मां कात्यायनी पूजा
17 अक्टूबर: सप्तमी, मां कालरात्रि पूजा
18 अक्टूबर: सप्तमी तिथि के क्रम में विशेष पूजा
19 अक्टूबर: अष्टमी, मां महागौरी पूजा और महानवमी के अनुष्ठान
20 अक्टूबर: नवमी/दशमी के अनुसार नवरात्रि पारण और विजयादशमी का पर्व

Tags: Dharmnavratri 2026religion newsshardiya navratri 2026
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