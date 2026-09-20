Shardiya Navratri 2026: 10 या 11 अक्टूबर… शारदीय नवरात्र कब शुरू होंगे, जानें घटस्थापना का मुहूर्त और कलश स्थापना विधि

Shardiya Navratri 2026 Date: मां दुर्गा के नौ रूपों की आराधना का इंतजार अब खत्म होने वाला है. घर-घर में कलश सजेगा, अखंड ज्योति जलेगी और नौ दिनों तक मां के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना होगी. लेकिन इस बार नवरात्रि की शुरुआत को लेकर एक सवाल जरूर उठ रहा है- आखिर शारदीय नवरात्रि 2026 में कब से शुरू हो रही है? घटस्थापना किस समय करना सबसे शुभ रहेगा? इस बारे में बता रहे हैं गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी-

पंचांग की गणना के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर 2026, रविवार को है. इसी दिन मां शैलपुत्री की पूजा और घटस्थापना होगी. दिल्ली के लिए घटस्थापना का मुख्य मुहूर्त सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है.

कब से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि 2026?

शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होती है. वर्ष 2026 में प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात 9:19 बजे शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात 9:30 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर को माना जाएगा. इस दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा होगी और इसी के साथ नौ दिवसीय नवरात्रि उत्सव का शुभारंभ होगा.

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

दिल्ली के पंचांग के अनुसार, 11 अक्तूबर 2026 को घटस्थापना का मुख्य शुभ मुहूर्त-

सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक

कुल अवधि: 3 घंटे 52 मिनट

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक

शारदीय नवरात्रि 2026 का 9 दिवसीय कैलेंडर

दिन तारीख तिथि मां का स्वरूप

पहला दिन 11 अक्टूबर प्रतिपदा मां शैलपुत्री

दूसरा दिन 12 अक्टूबर द्वितीया मां ब्रह्मचारिणी

तीसरा दिन 13 अक्तूबर तृतीया मां चंद्रघंटा

चौथा दिन 14 अक्टूबर चतुर्थी मां कूष्मांडा

पांचवां दिन 15 अक्टूबर पंचमी मां स्कंदमाता

छठा दिन 16 अक्टूबर षष्ठी मां कात्यायनी

सातवां दिन 17 अक्टूबर सप्तमी मां कालरात्रि

आठवां दिन 18 अक्टूबर अष्टमी मां महागौरी

नौवां दिन 19 अक्टूबर नवमी मां सिद्धिदात्री

20 अक्टूबर को क्या होगा?

20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को महानवमी, नवमी हवन, नवरात्रि पारण और विजयादशमी का पर्व रहेगा. यानी इस बार नवरात्रि के नौ पूजा-दिनों के बाद दशहरा 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

कलश स्थापना के लिए क्या-क्या चाहिए?

मिट्टी का चौड़ा पात्र

साफ मिट्टी

जौ

तांबे या पीतल का कलश

गंगाजल

मौली/कलावा

रोली और अक्षत

सुपारी और सिक्का

आम या अशोक के पत्ते

नारियल

लाल चुनरी

मां दुर्गा की प्रतिमा

दीपक, धूप और पूजा सामग्री

फल और मिठाई

घटस्थापना की आसान विधि

1. जौ बोएं: सबसे पहले मिट्टी के पात्र में साफ मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं और थोड़ा पानी डालें.

2. कलश तैयार करें: कलश में स्वच्छ जल और गंगाजल डालें. इसमें अक्षत, सुपारी, सिक्का और अन्य पूजा सामग्री डालकर कलश के बाहर मौली बांधें और स्वास्तिक बनाएं.

3. पत्ते और नारियल रखें: कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाएं. इसके ऊपर लाल चुनरी में लिपटा नारियल रखें.

4. कलश स्थापित करें: तैयार कलश को जौ वाले पात्र के बीच में स्थापित करें. इसके बाद मां दुर्गा का आह्वान कर पूजा शुरू करें.

नौ दिनों तक कैसे करें मां की पूजा?

घटस्थापना के बाद प्रतिदिन सुबह स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करें. दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और उस दिन के अनुसार मां के स्वरूप की पूजा करें. श्रद्धानुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ या मां के मंत्रों का जाप किया जा सकता है. पूजा के अंत में आरती करके प्रसाद वितरित करें. कई भक्त नौ दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं.

नवरात्रि व्रत में किन बातों का रखें ध्यान?

नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार सात्विक आहार लेते हैं. फल, दूध, मेवे, कुट्टू, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक जैसे व्रत के खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है.

धार्मिक परंपराओं में इस दौरान मांसाहार, शराब और कई घरों में प्याज-लहसुन से भी परहेज किया जाता है. हालांकि, व्रत के नियम परिवार और क्षेत्र की परंपरा के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.