Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति
Home > धर्म > Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

Shardiya Navratri Ke Upay: शारदीय नवरात्रि केवल माता दुर्गा की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और बाधाओं से मुक्ति पाने का भी उत्तम समय माना जाता है. इस दौरान किए जाने वाले टोटके और उपाय बेहद प्रभावशाली होते हैं. जैसे राहु-केतु दोष या अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए श्रद्धा और नियमपूर्वक उपाय किए जा सकते हैं. नवरात्रि में माता को फल, पुष्प, मिठाई और दीपक अर्पित करना, सप्तश्लोकी या अन्य स्तोत्रों का पाठ करना, तुलसी की पूजा करना और जरूरतमंदों को दान देना विशेष लाभकारी माना जाता है. इन सरल टोटकों से न केवल घर में सुख और शांति आती है, बल्कि किसी भी कार्य में बाधा नहीं आती और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है.

By: Shivi Bajpai | Published: September 30, 2025 10:43:20 AM IST

maa durga ke upay
maa durga ke upay

Shardiya Navratri Totka: शारदीय नवरात्रि 2025 में भक्तजन माता दुर्गा की उपासना के साथ-साथ अपनी कुंडली में आने वाले ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के उपाय भी करते हैं. खासकर राहु-केतु दोष को कई बार कार्यों में बाधा डालने वाला माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि इस दौरान सही उपाय किए जाएं तो किसी भी काम में विघ्न नहीं आता और सभी कार्य सफल होते हैं. नवरात्रि का यह पावन पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी उत्तम समय होता है.

राहु-केतु दोष का महत्व

राहु-केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, वित्तीय परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है. कई बार ये ग्रह जीवन में लगातार बाधाएं उत्पन्न करते हैं. ऐसे में नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले टोटके और उपाय काफी प्रभावशाली साबित होते हैं.

Shardiya Navratri Day 8: शारदीय नवरात्रि की अष्टमी पर कैसे करें मां महागौरी की पूजा, जानें पूजा विधि, मंत्र और आरती

नवरात्रि में करने योग्य प्रभावशाली टोटके

राहु की शांति के लिए – नवरात्रि में शनिवार के दिन काले तिल, मूंगफली और काली उड़द का दान करें. इससे राहु दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

केतु दोष के निवारण के लिए – केतु की शांति के लिए गेरू, लाल वस्त्र और कुत्ते को भोजन कराएं. नवरात्रि में यह उपाय विशेष लाभकारी होता है.

सकारात्मक ऊर्जा के लिए – हर दिन माता दुर्गा के सप्तश्लोकी या अन्य स्तोत्र का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सफलता और धन वृद्धि के लिए – नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता को फल, पुष्प और मिठाई का भोग अर्पित करें. इसके साथ ही अपने कामकाज के स्थान पर लाल चंदन या नारियल रखकर आशीर्वाद लें.

संपत्ति और सौभाग्य बढ़ाने के लिए – तुलसी के पौधे की पूजा करें और उनके पास दीपक जलाएं. तुलसी मां लक्ष्मी की प्रिय होती हैं और घर में समृद्धि लाती हैं.

शारदीय नवरात्रि केवल देवी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह राहु-केतु और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति पाने का भी उत्तम समय है. इन टोटकों और उपायों को श्रद्धा के साथ करने से न केवल किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आता, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है. इसलिए नवरात्रि 2025 में इन सरल लेकिन अचूक उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें.

सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र: केवल 7 श्लोकों से हर संकट और बाधा दूर करने का उपाय

Tags: rahu ketu doshrahu ketu dosh se muktishardiya navratrishardiya navratri 2025shardiya navratri mei ye totka
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़...

October 2, 2025

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति