Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि में करें ये टोटका, राहु-केतु दोष से मिलेगी मुक्ति

Shardiya Navratri Totka: शारदीय नवरात्रि 2025 में भक्तजन माता दुर्गा की उपासना के साथ-साथ अपनी कुंडली में आने वाले ग्रह दोषों से मुक्ति पाने के उपाय भी करते हैं. खासकर राहु-केतु दोष को कई बार कार्यों में बाधा डालने वाला माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि इस दौरान सही उपाय किए जाएं तो किसी भी काम में विघ्न नहीं आता और सभी कार्य सफल होते हैं. नवरात्रि का यह पावन पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का भी उत्तम समय होता है.

राहु-केतु दोष का महत्व

राहु-केतु का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, वित्तीय परेशानियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है. कई बार ये ग्रह जीवन में लगातार बाधाएं उत्पन्न करते हैं. ऐसे में नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले टोटके और उपाय काफी प्रभावशाली साबित होते हैं.

नवरात्रि में करने योग्य प्रभावशाली टोटके

राहु की शांति के लिए – नवरात्रि में शनिवार के दिन काले तिल, मूंगफली और काली उड़द का दान करें. इससे राहु दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

केतु दोष के निवारण के लिए – केतु की शांति के लिए गेरू, लाल वस्त्र और कुत्ते को भोजन कराएं. नवरात्रि में यह उपाय विशेष लाभकारी होता है.

सकारात्मक ऊर्जा के लिए – हर दिन माता दुर्गा के सप्तश्लोकी या अन्य स्तोत्र का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

सफलता और धन वृद्धि के लिए – नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता को फल, पुष्प और मिठाई का भोग अर्पित करें. इसके साथ ही अपने कामकाज के स्थान पर लाल चंदन या नारियल रखकर आशीर्वाद लें.

संपत्ति और सौभाग्य बढ़ाने के लिए – तुलसी के पौधे की पूजा करें और उनके पास दीपक जलाएं. तुलसी मां लक्ष्मी की प्रिय होती हैं और घर में समृद्धि लाती हैं.

शारदीय नवरात्रि केवल देवी की आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह राहु-केतु और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति पाने का भी उत्तम समय है. इन टोटकों और उपायों को श्रद्धा के साथ करने से न केवल किसी भी कार्य में विघ्न नहीं आता, बल्कि घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है. इसलिए नवरात्रि 2025 में इन सरल लेकिन अचूक उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दें.