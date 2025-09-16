Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी
Home > धर्म > Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी

Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी

Shardiya Navratri 2025 Kapoor Upay: शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, लेकिन कपूर के विशेष उपाय से देवी मां की कृपा जल्दी प्राप्त होती है और घर-परिवार में सुख, शांति व समृद्धि आती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 16, 2025 11:04:40 PM IST

Sharadiya Navratri tips
Sharadiya Navratri tips

Shardiya Navratri 2025 Upay: हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है.यह उत्सव साल में चार बार मनाया जाता है .शारदीय नवरात्रि 2025 की शुरुआत अब निकट है और भक्त मां की आराधना की तैयारियों में जुटे हुए हैं. नवरात्रि के नौ दिनों की पूजा में दीपक जलाने का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है. विशेष रूप से कपूर का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह न केवल घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कपूर से किए जाने वाले विशेष उपायों के बारे में.

कपूर का दीपक

नवरात्रि की पूजा में दीपक जलाना अत्यंत शुभ परंपरा मानी जाती है. सामान्य रूप से घी या तेल के दीये जलाए जाते हैं, लेकिन यदि इस पावन अवसर पर कपूर का दीपक जलाया जाए तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, कपूर पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है. पूजा-पाठ में इसका उपयोग वातावरण को शुद्ध करने के लिए किया जाता है. कपूर जलने से उठने वाला धुआं घर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, जबकि उसकी मनमोहक सुगंध मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है.

घर पर ऐसे बनाएं कपूर का दीपक

नवरात्रि की पूजा में कपूर का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. अक्सर बाजारों में मिलने वाली घी-बाती में मिलावट की संभावना रहती है, इसलिए शुद्ध देसी घी से घर पर बाती बनाना बेहतर होता है.इस बाती में कपूर डालकर दीपक जलाने से इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.

नवरात्रि में कपूर दीपक जलाने के लाभ

रोजाना पूजा में कपूर का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.

परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए यह लाभकारी माना जाता है.

आध्यात्मिक दृष्टि से यह मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है.

वैज्ञानिक दृष्टि से कपूर में मौजूद औषधीय गुण वातावरण में फैले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर घर को रोगमुक्त बनाते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags: kapoor ke totkeSharadiya Navratri remediesSharadiya Navratri tipsSharadiya Navratri-2025when will Sharadiya Navratri start
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आधी रात और सुबह-सुबह क्यों सबसे ज्यादा होते हैं हार्ट...

September 16, 2025

67 मामले, 18 मौतें: पानी से फैल रहा जानलेवा अमीबा

September 16, 2025

इन फिल्मों से बनाई Pooja Hegdeने इंडस्ट्री में अपनी पहचान

September 16, 2025

Rakul Preet Singhका आउटफिट पहनकर पाएँ स्टार जैसा ग्लो और...

September 16, 2025

इस हॉलीवुड सिंगर ने कैमरे के सामने दिखाया अपना मैन...

September 16, 2025

रेड फोर्ट की दीवारों पर काली परत: क्या कहता है...

September 16, 2025
Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी
Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी
Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी
Navratri 2025: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं कपूर के ये टोटके, दूर होगी आर्थिक तंगी