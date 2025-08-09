भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!

Shanivar ke Upay : शनिवार का दिन शनि देव के समर्पित होता है। इस दिन शनि से जूड़ी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। यह चीजें आपके जीवन में दिक्कते ला सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन इन चीजों को खरीदने से शनि देव की टेढ़ी नजर आप पर पड़ती है। जो आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें ला सकती हैं।

किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए

सरसों का तेल- शनिवार के दिन कभी भूलकर भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ता है।

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

