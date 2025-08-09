Home > अध्यात्म > भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!

भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!

Shanivar ke Upay : शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना जाता है। इन्हें न्याय का देवता या कर्मफल दाता भी कहा जाता है। आज हम आपकों उन चीजों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको कभी भी इस दिन अपने घर नहीं लाना चाहिए।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 9, 2025 09:40:42 IST

Shanivar ke Upay
Shanivar ke Upay
Shanivar ke Upay : शनिवार का दिन शनि देव के समर्पित होता है। इस दिन शनि से जूड़ी चीजों को खरीदने से बचना चाहिए। यह चीजें आपके जीवन में दिक्कते ला सकते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन इन चीजों को खरीदने से शनि देव की टेढ़ी नजर आप पर पड़ती है। जो आपके जीवन में कई तरह की मुश्किलें ला सकती हैं। 

किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए

  • सरसों का तेल- शनिवार के दिन कभी भूलकर भी सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। इसका सीधा असर आपके परिवार पर पड़ता है। 
  • झाड़ू की खरीदारी- इस दिन कभी भी झाडू भी नहीं खरीदनी चाहिए। झाडू खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार होता है, लेकिन शनिवार के दिन इसे नहीं खरीदना चाहिए।
  • नमक- शनिवार के दिन नमक भी खरीदकर घर नहीं लाना चाहिए। इस दिन इसे खरीदने से आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। साथ ही शनिदेव की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। आप नमक शुक्रवार को खरीद सकते हैं।
  • काले तिल और उड़द- इन्हें भी शनिवार को खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। ना ही इन्हें शनिवार को घर लाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से काम में देरी होती है। साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। 
  • कैंची- कैंची भी शनिवार के दिन कभी भी ना खरीदे। इससे आपके रिश्तों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही तनाव से घर में अशांती का माहौल रहता है।
  • लोहा- शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही लोहे से बनी कोई चीज भी घर में नहीं लानी चाहिए। इससे शनिदेव की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। 

Raksha Bandhan Wishes: चंदन का टीका, रेशम का धागा …,कुछ इस अंदाज में अपने प्यारे भाई को कहें Happy Rakhi

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Raksha Bandhan 2025: समय रहते राखी के साथ इन 5 चीजों का जरूर करें दान, खुशियों से भरी रहेगी आपकी झोली…बहन-भाई का रिश्ता होगा मजबूत!

Tags: Shanivar ke Upay
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अगर आपको भी चाहिए ग्लोइंग स्किन , तो जरूर ट्राई...

August 8, 2025

स्किन ग्लो चाहिए? खाएं ये 8 सुपरफूड – असर दिखेगा...

August 8, 2025

how-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packedhow-to-get-naturally-glowing-skin-with-8-power-packed-superfoods-superfoods

August 8, 2025

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025
भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!
भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!
भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!
भूलकर भी शनिवार के दिन इन चीजों को ना लेकर आए अपने घर, नहीं तो शनिदेव हो जाएंगे नाराज…आप पर टूट पड़ेगा परेशानियों का अंबार!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?