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Shani Sade Sati Totke: शनिवार को करें ये 5 उपाय, शनि की साढ़ेसाती से मिलेगी मुक्ति

Shani Ki Sadhesati Ke Upay : शनि की साढ़ेसाती के दौरान कुछ आसान उपाय अपनाकर परेशानियों को कम किया जा सकता है. साथ ही, अच्छे कर्म और ईश्वर के प्रति आस्था रखने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है.

By: Preeti Rajput | Published: June 12, 2026 4:19:33 PM IST

शनिवार को करें ये 5 उपाय, शनि की साढ़ेसाती से मिलेगी मुक्ति
शनिवार को करें ये 5 उपाय, शनि की साढ़ेसाती से मिलेगी मुक्ति


Saturday Astro Remedies: शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों का चिंता और भय का माहौल पैदा हो जाता है. शनिदेव हर किसी के जीवन में अलग प्रभाव डालते हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शनि की साढ़ेसाती जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण अवधि मानी जाती है. क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है; जैसे मानसिक तनाव, स्वास्थ्य और पारिवारिक उलझन आदी. शनिदेव केवल कर्मों के अनुसार फल देने का काम करता हैं और न्याय करते हैं. मान्यता है कि अगर शनि की साढेसाती शुरू होती है, तो इस दौरान कुछ विशेष काम करने से और अच्छे काम करने से शनिदेव की कृपा पाई जा सकती है. इससे इस दौरान आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है. जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के भी नए रास्ते खुल जाते हैं. 

चना और जल 

शुक्रवार की रात को चने पानी में भिगो दें और शनिवार को हल्दी, लोहे का टुकड़ा और जला हुआ कोयला को काले कपड़े में बांध दें. फिर इस काले कपड़े को ऐसे जल में बहां दें, जहां मछलियां रहती हों. यह उपाय आपको एक साल तक हर शनिवार करना होगा. 

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काली गाय की पूजा अर्चना 

शनिवार के दिन काली गाय की पूजा करना शुभ माना जाता है. पूजा करते हुए पहले गाय के माथे पर तिलक करें और फिर उसकी पूजा करें. इसके बाद उसे लड्डू खिलाकर परिक्रमा करें. यह उपाय शनि के प्रभाव को कम करने में मदद करता है. 

पीपल के पेड़ में दीपक 

शनिदेव को खुश करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाएं. हर शनिवार सूर्यास्त के समय आप ऐसा कर सकते हैं. पीपल के पेड़ की सात बार परिक्रमा भी करें. इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं. 

तेल अर्पित करें

शनि के प्रभाव से बचने के लिए 43 दिनों तक शनिदेव के मंदिर में जाकर 43 दिनों तक शनिदेव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करें. आप शनिवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं.

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पीपल के पेड़ का आसान उपाय

मान्यता है कि शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर कच्चा धागा सात बार लपेटना शुभ माना जाता है. साथ ही इस दिन व्रत रखने से भी सकारात्मक फल मिल सकते हैं. इसके अलावा, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं.

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Tags: shani sade sati remediesShani Sade Sati TotkeShani Sade Sati Upay
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