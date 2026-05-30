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शनिवार को लोहा खरीदना क्यों माना जाता है अशुभ? क्यों नहीं खरीदते इस दिन कार और बाइक? जानिए क्या कहती है मान्यता

Shani Dev remedies: ज्योतिष शास्त्र में शनिवार को लोहा और उससे बनी वस्तुएं खरीदना अशुभ माना गया है क्योंकि लोहा शनिदेव की प्रिय धातु मानी जाती है. मान्यता है कि इस दिन लोहा खरीदने से आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: May 30, 2026 12:42:36 PM IST

शनिवार को इन चीजों की खरीदारी से करें परहेज
शनिवार को इन चीजों की खरीदारी से करें परहेज


Shani Dev remedies: अगर आप नया घर बनवा रहे हैं और लोहे की छड़ें खरीदने की योजना बना रहे हैं, किचन के लिए स्टील के बर्तन लेने वाले हैं या फिर नई कार, बाइक अथवा साइकिल खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो ज्योतिष शास्त्र में शनिवार के दिन इन वस्तुओं की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि शनिवार को लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता. यही वजह है कि आज भी बड़ी संख्या में लोग शनिवार के दिन वाहन, स्टील के बर्तन या लोहे का सामान खरीदने से परहेज करते हैं.

शनि ग्रह से जुड़ी धातु मानी जाती है लोहा 

शनिवार का दिन न्याय और कर्मफल के देवता शनिदेव को समर्पित माना गया है. शनि ग्रह से जुड़ी धातु लोहा मानी जाती है. इसी कारण इस दिन लोहे की खरीदारी को लेकर कई धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं प्रचलित हैं. माना जाता है कि शनिवार को लोहा खरीदकर घर लाना, शनि के प्रभाव को अपने घर में आमंत्रित करने के समान होता है.

शनिवार को लोहा खरीदने की मनाही क्यों है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह का संबंध लोहा, श्रम, कर्म, अनुशासन और न्याय से माना जाता है. शनिवार शनि का प्रिय दिन है और लोहा उनकी प्रिय धातु मानी जाती है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोहा खरीदने से व्यक्ति अनजाने में शनि के भारी प्रभाव को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकता है. लोक मान्यताओं के अनुसार शनिवार को लोहा खरीदने से आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं. घर में कलह, धन हानि, व्यापार में नुकसान और मानसिक तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न होने की आशंका रहती है. हालांकि ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से देखा जाता है.

क्यों डरते हैं लोग शनि की वक्र दृष्टि से?

धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है. शनि की वक्र दृष्टि को लेकर लोगों में विशेष श्रद्धा और भय दोनों देखने को मिलता है. मान्यता है कि जब शनि प्रतिकूल होते हैं तो व्यक्ति को संघर्ष, देरी और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. इसी कारण कई लोग शनिवार के दिन ऐसे कार्यों से बचते हैं जिनका सीधा संबंध शनि ग्रह से माना जाता है. लोहा खरीदना भी उन्हीं कार्यों में शामिल है.

साढ़ेसाती और ढैय्या में क्यों पहनाया जाता है लोहा?

दिलचस्प बात यह है कि जिस लोहे को शनिवार को खरीदना अशुभ माना जाता है, वही लोहा कुछ परिस्थितियों में शनि के उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की महादशा चल रही हो, साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव हो, तब ज्योतिषी अक्सर लोहे के छल्ले वाली अंगूठी धारण करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा स्टील या लोहे की वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है. मान्यता है कि लोहे का उचित प्रयोग और दान शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने में सहायक होता है.

शनिवार को किन चीजों की खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है?

  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन केवल लोहा ही नहीं, बल्कि शनि से संबंधित कुछ अन्य वस्तुओं की खरीदारी से भी बचने की सलाह दी जाती है. इनमें शामिल हैं—
  • लोहा और लोहे से बनी वस्तुएं
  • स्टील के बर्तन
  • कार, बाइक और साइकिल
  • सरसों का तेल
  • नमक
  • काले तिल
  • काले जूते
  • काले कपड़े
  • काला कंबल
  • छाता
मान्यता है कि इन वस्तुओं की खरीदारी शनिवार को करने से अपेक्षित शुभ फल नहीं मिलते.

खरीदना नहीं, दान करना माना जाता है शुभ

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जिन वस्तुओं की खरीदारी शनिवार को वर्जित मानी जाती है, उनका दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. विशेष रूप से सरसों का तेल, काले तिल, काले वस्त्र, लोहे के बर्तन और जरूरतमंदों को छाता दान करने से शनि की कृपा प्राप्त होने की बात कही जाती है. इसलिए कई लोग शनिवार के दिन शनि मंदिरों में या जरूरतमंदों को इन वस्तुओं का दान करते हैं.

अगर शनिवार को ही लोहा खरीदना जरूरी हो तो क्या करें?

कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि शनिवार को ही लोहे या उससे जुड़ी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ जाती है. ऐसी स्थिति में ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार एक उपाय बताया जाता है. कहा जाता है कि यदि शनिवार को सामान घर लाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कर देना चाहिए. इस तरह वास्तविक खरीदारी शनिवार को नहीं मानी जाती और मान्यता के अनुसार अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है.

आस्था और व्यवहार के बीच संतुलन जरूरी

शनिवार को लोहा खरीदने से जुड़ी मान्यताएं सदियों से भारतीय समाज का हिस्सा रही हैं. कई लोग इन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे परंपरा और सांस्कृतिक मान्यता के रूप में देखते हैं. ऐसे में इन मान्यताओं का पालन करना या न करना व्यक्ति की आस्था और सोच पर निर्भर करता है.

Tags: Astrology Tipsshani dev remedies
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