Effect of Sadesati: क्या शनि की साढ़ेसाती हमेशा देती है कष्ट? कई लोगों के लिए बन जाती है तरक्की का सबसे बड़ा दौर

Effect of Sadesati: ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं. आम धारणा है कि इस दौरान जीवन में परेशानियां, आर्थिक नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ जाता है. लेकिन क्या हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है? ज्योतिषाचार्याें के अनुसार ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है. कई बार साढ़ेसाती के दौरान भी व्यक्ति करियर, धन और प्रेम संबंधों में जबरदस्त सफलता हासिल करता है. इसकी वजह जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा-अंतर्दशा और ग्रहों का समग्र प्रभाव होता है.

साढ़ेसाती में मिल रही थी बड़ी सफलता

ज्योतिषाचार्याें ने बताया कि कुंभ लग्न के एक जातक कमल की कुंडली में शनि की साढ़ेसाती चल रही थी. सामान्य तौर पर लोग ऐसी स्थिति में डर और चिंता से भर जाते हैं, लेकिन इस जातक के साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी. कमल की कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही थी, जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लगभग 20 वर्षों तक प्रभावी रहती है. इसके साथ ही बुध की अंतर्दशा भी सक्रिय थी. दोनों ग्रहों का प्रभाव शुभ होने के कारण साढ़ेसाती का नकारात्मक असर लगभग नगण्य हो गया. नतीजा यह रहा कि जातक आर्थिक रूप से लगातार मजबूत होता गया, प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक परिणाम मिले और जीवन में तेजी से प्रगति देखने को मिली.

सिर्फ साढ़ेसाती देखकर नहीं लगाया जा सकता भविष्य का अनुमान

ज्योतिषाचार्याें का कहना है कि अक्सर लोग केवल यह सुनकर घबरा जाते हैं कि उनकी साढ़ेसाती शुरू हो गई है. जबकि किसी भी व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव का सही आकलन केवल साढ़ेसाती के आधार पर नहीं किया जा सकता. किसी जातक की जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, महादशा, अंतर्दशा और ग्रहों की शक्ति कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है. यदि ये कारक मजबूत हैं तो साढ़ेसाती का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है.

गोचर का असर होता है

नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि का गोचर ही साढ़ेसाती का निर्माण करता है. इसलिए गोचर को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. हालांकि इसे ही जीवन का निर्णायक तत्व मान लेना भी सही नहीं है. उनका मानना है कि ग्रहों का गोचर किसी व्यक्ति के जीवन को लगभग 10 से 20 प्रतिशत तक प्रभावित करता है. बाकी प्रभाव जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, दशाओं और व्यक्ति के जीवन परिवेश से आता है. यानी केवल गोचर के आधार पर भविष्य तय नहीं होता, बल्कि यह कई ज्योतिषीय कारकों का संयुक्त परिणाम होता है.

महादशा और अंतर्दशा बदल सकती हैं पूरी तस्वीर

ज्योतिष शास्त्र में महादशा और अंतर्दशा को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यदि किसी व्यक्ति की महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही हो, तो कठिन माने जाने वाले ग्रह गोचर भी अपेक्षाकृत कम असर डालते हैं. कमल की कुंडली इसका उदाहरण है, जहां शनि की साढ़ेसाती के बावजूद शुक्र महादशा और बुध अंतर्दशा ने सकारात्मक परिणाम दिए. यही कारण रहा कि जीवन में बाधाओं की बजाय अवसर अधिक मिले. ज्योतिषाचार्याें के अनुसार किसी भी भविष्यवाणी की नींव जन्म कुंडली होती है. जन्म के समय ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन की मूल रूपरेखा तैयार करती है. जब किसी ज्योतिषीय विश्लेषण की बात होती है, तो यह देखा जाता है कि ग्रह किस भाव में स्थित हैं, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है. इसी आधार पर यह समझा जाता है कि गोचर के प्रभाव कितने मजबूत या कमजोर रहेंगे.

अष्टकवर्ग और लग्न से भी देखा जाता है गोचर

ज्योतिष में केवल चंद्र राशि से साढ़ेसाती देखने की परंपरा ही नहीं है, बल्कि कई अन्य विधियां भी हैं. नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि अष्टकवर्ग के माध्यम से ग्रहों के गोचर का विश्लेषण किया जाता है. इसमें यह देखा जाता है कि कुंडली में शनि किस स्थान पर बैठा है और वर्तमान में शनि का गोचर उससे किस प्रकार संबंध बना रहा है. इसके अलावा लग्न से गोचर का अध्ययन भी महत्वपूर्ण माना जाता है. इन सभी पहलुओं को मिलाकर ही किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जाता है.

हर साढ़ेसाती बुरी नहीं होती

ज्योतिषाचार्याें का कहना है कि साढ़ेसाती को लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं. लोग इसे केवल कष्ट और संघर्ष का समय मानते हैं, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है. कई लोगों के जीवन में साढ़ेसाती के दौरान करियर में उन्नति, आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिलती है. यह सब उनकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति और दशाओं पर निर्भर करता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की महादशा या अंतर्दशा प्रतिकूल चल रही हो और उसी समय साढ़ेसाती का प्रभाव भी हो, तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं. ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करवाना बेहतर माना जाता है. क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है और उसके परिणाम भी अलग-अलग हो सकते हैं.

साढ़ेसाती को समझदारी से समझने की जरूरत

ज्योतिषाचार्याें के अनुसार साढ़ेसाती को लेकर अनावश्यक भय पालने की जरूरत नहीं है. इसे जीवन का अंत या केवल संकट का दौर मानना उचित नहीं है. सही मायने में साढ़ेसाती का प्रभाव व्यक्ति की जन्म कुंडली, ग्रहों की दशाओं, गोचर, वास्तु और जीवन परिस्थितियों के साथ मिलकर तय होता है. इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण आवश्यक है.