Home > धर्म > शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य

शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य

Shani Temple Agra: कुंडली में शनि का नाम आते ही कई लोगों के मन में साढ़ेसाती, ढैय्या और परेशानियों का डर बैठ जाता है. इसके प्रभाव से बचने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. मगर उत्तर प्रदेश के आगरा पश्चिमपुरी क्षेत्र में एक ऐसा शनि मंदिर है जो इस कष्ट को दूर कर सकता है. पढ़िए मंदिर से जुड़े रोचक रहस्य-

By: Lalit Kumar | Published: September 12, 2026 8:03:18 AM IST

Shani temple agra
Shani temple agra


Shani Temple Agra: कुंडली में शनि का नाम आते ही कई लोगों के मन में साढ़ेसाती, ढैय्या और परेशानियों का डर बैठ जाता है. मान्यता है कि, शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए जब शनि की विशेष अवधि चलती है तो लोग उनकी पूजा और उपायों का सहारा लेते हैं. इसके प्रभाव से बचने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. मगर उत्तर प्रदेश के आगरा पश्चिमपुरी क्षेत्र में एक ऐसा शनि मंदिर है जो इस कष्ट को दूर कर सकता है. जी हां, इस प्राचीन मंदिर में शनिवार को शनि भक्तों की भीड़ उमड़ती है. कोई सरसों के तेल का दीपक जलाता है, कोई काले तिल और उड़द अर्पित करता है तो कोई दान-पुण्य कर शनिदेव से सुख-शांति की कामना करता है. खास बात यह है कि यहां लगातार 41 शनिवार तक तेल का दीपक जलाने की मान्यता भी है. पढ़िए मंदिर से जुड़े रोचक रहस्य-

मंदिर में शनिवार को क्यों उमड़ते हैं भक्त?

उत्तर प्रदेश के आगरा के पश्चिमपुरी क्षेत्र में स्थित प्राचीन शनिदेव महाराज मंदिर स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है. शनिवार के दिन यहां बड़ी संख्या में भक्त शनिदेव के दर्शन और पूजा के लिए पहुंचते हैं. मंदिर के पुजारी के मुताबिक, धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव को सरसों का तेल, काले तिल और काली उड़द अर्पित करना शुभ माना जाता है. कई श्रद्धालु मंदिर में तेल का दीपक जलाते हैं और अपनी परेशानियों से राहत की प्रार्थना करते हैं. 

You Might Be Interested In

41 शनिवार की पूजा की क्या है मान्यता?

इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार, श्रद्धालु लगातार 41 शनिवार तक शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं. इस दौरान शनि मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का पाठ और जरूरतमंद लोगों को दान करने की परंपरा भी कई भक्तों द्वारा अपनाई जाती है. मान्यता है कि साढ़ेसाती या ढैय्या के दौरान श्रद्धा से की गई यह पूजा व्यक्ति को मानसिक शांति और परेशानियों से राहत का एहसास करा सकती है. भक्त अपनी आर्थिक समस्या, बीमारी और जीवन में चल रही दूसरी परेशानियों से मुक्ति की कामना लेकर यहां पहुंचते हैं. 

शनिदेव को क्यों कहा जाता है कर्मफलदाता?

हिंदू धार्मिक परंपरा में शनिदेव को न्याय और कर्मफल का देवता माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है. ज्योतिष में शनि को धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है और कुंडली में उसकी स्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है. इसी वजह से शनिवार को शनिदेव की पूजा, तेल का दीपक जलाना, काले तिल और उड़द अर्पित करना तथा जरूरतमंदों को दान देने की परंपरा प्रचलित है. 

साढ़ेसाती-ढैय्या में क्यों करते हैं शनि पूजा?

ज्योतिषीय मान्यताओं में साढ़ेसाती और ढैय्या को शनि से जुड़ी महत्वपूर्ण अवधियां माना जाता है. इनके दौरान कुछ लोगों को जीवन में चुनौतियों का सामना करने की मान्यता है. ऐसे में श्रद्धालु शनिदेव की आराधना और दान-पुण्य करते हैं. 

Tags: Dharmreligion newsshanidev temple
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य
शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य
शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य
शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य
शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या से हैं परेशान? आगरा के इस मंदिर में चढ़ाएं तेल का दीपक, 41 शनिवार की पूजा का रोचक रहस्य