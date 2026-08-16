Home > धर्म > रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री! 20 अगस्त से इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें! शनिदेव को ऐसे करें प्रसन्न

रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री! 20 अगस्त से इन 3 राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें! शनिदेव को ऐसे करें प्रसन्न

Shani Nakshatra Gochar: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहेंगे. जिसका असर कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. अब सवाल है कि आखिर, रेवती नक्षत्र में शनि के प्रवेश से किन 3 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें कौन-से उपाय करने चाहिए?

By: Lalit Kumar | Published: August 16, 2026 6:23:09 PM IST

शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय.
शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय.


Shani Nakshatra Gochar: शनि का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के मन में साढ़ेसाती, ढैय्या और परेशानियों का ख्याल आने लगता है. लेकिन, वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को केवल संकट देने वाला ग्रह नहीं, बल्कि कर्म, न्याय और अनुशासन का कारक माना गया है. कहा जाता है कि, शनिदेव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. अब अगस्त में शनि की चाल में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर कुछ राशियों पर विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर तक इसी स्थिति में रहेंगे. 

खास बात यह है कि, इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं. ऐसे में शनि के नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और सेहत से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. हालांकि ज्योतिष में शनि का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं माना जाता. अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी से किए गए कार्यों का फल मिलने की भी मान्यता है. 

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गाजियाबाद के ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी के अनुसार, कुछ उपायों से शनिदेव की कृपा पाने और कठिनाइयों को कम किया जा सकता है. अब सवाल है कि आखिर, रेवती नक्षत्र में शनि के प्रवेश से किन 3 राशियों को सावधान रहने की जरूरत है और उन्हें कौन-से उपाय करने चाहिए? आइए जानते हैं-

इन तीन राशिवालों को हो सकता है नुकसान

मेष राशि: इस राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रारंभिक चरण प्रभावी है. इस दौरान मानसिक दबाव, कार्यों में देरी, अनावश्यक भागदौड़ और अचानक बढ़ते खर्चों का सामना करना पड़ सकता है. कई बार मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी होती है. ऐसे समय में वाणी और व्यवहार पर विशेष नियंत्रण रखें. विवाद, तकरार या कानूनी मामलों से दूरी बनाना बेहतर रहेगा. धैर्य, अनुशासन और सोच-समझकर लिए गए निर्णय लाभकारी साबित होंगे.

कुंभ राशि: इस राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण जारी है, जिसे मिलाजुला माना जाता है. लंबे समय से चली आ रही चिंताएं और मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होने लगेंगे, वहीं अटके हुए कार्यों में भी प्रगति के संकेत मिलेंगे. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. हालांकि स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना जरूरी रहेगा. साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखकर आर्थिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभकारी साबित होगा.

मीन राशि: इस राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण जारी है, जिसे सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है. इस दौरान कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां और दबाव बढ़ सकता है. पारिवारिक संबंधों में मतभेद की स्थिति बनने के संकेत हैं. वहीं आर्थिक मामलों में भी सतर्कता जरूरी रहेगी. आचार्य के अनुसार, निवेश, लेनदेन या धन से जुड़े बड़े निर्णय सोच-समझकर लें. साथ ही किसी व्यक्ति पर बिना जांच-परख के भरोसा करने से बचें.

शनि के प्रकोप को शांत करने के उपाय

हर शनिवार शनि मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और छाया दान (कटोरी में तेल लेकर अपना चेहरा देखें और फिर दान) करें. नियमित रूप से हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. हनुमान जी के भक्तों को शनि कष्ट नहीं पहुंचाते. शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, लोहे के बर्तन या काले वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें. ऊं शं शनैश्चराय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करें.

Tags: AstrologyDharmshani dev
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