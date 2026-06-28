9 अक्टूबर 2026 तक शनि की विशेष कृपा! रेवती नक्षत्र में गोचर से इन 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह माना जाता है. वर्तमान में शनि मीन राशि में स्थित हैं और बुध के स्वामित्व वाले रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं. हिंदू पंचांग के अनुसार शनि 9 अक्टूबर 2026 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे. ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन तीन राशियों को इसका विशेष लाभ मिलने की संभावना है.

शनि और बुध का मिलन बना रहा खास योग

रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध ग्रह हैं, जिन्हें बुद्धि, संचार, व्यापार और विवेक का कारक माना जाता है. दूसरी ओर शनि अनुशासन, धैर्य, मेहनत और न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं. जब शनि और बुध की ऊर्जा एक साथ सक्रिय होती है तो व्यक्ति को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. यह समय जल्दबाजी के बजाय समझदारी से लिए गए फैसलों को सफलता दिलाने वाला माना जा रहा है.

मेष राशि: रुके हुए काम पकड़ेंगे रफ्तार

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित हो सकता है. लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं और नई योजनाएं सफल हो सकती हैं.नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में बदलाव या नई नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. मीडिया, फिल्म, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है.

कर्क राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर कई सकारात्मक परिणाम दे सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आय में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ सकता है. जो लोग लंबे समय से किसी नए व्यवसाय या साझेदारी की योजना बना रहे थे, उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं. यह समय नई शुरुआत के लिए शुभ माना जा रहा है.

वृश्चिक राशि: संपत्ति और करियर में मिल सकते हैं बड़े लाभ

वृश्चिक राशि के जातकों को इस दौरान कई अच्छी खबरें मिल सकती हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं. करियर में आ रही बाधाएं धीरे-धीरे दूर हो सकती हैं और मित्रों व सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. स्वास्थ्य पहले से बेहतर रह सकता है और मानसिक तनाव में कमी महसूस होगी. संतान से जुड़ी कोई सुखद खबर परिवार में खुशियां ला सकती है. घर का माहौल सकारात्मक और उत्साहपूर्ण बना रहेगा.

क्या कहते हैं ज्योतिषीय संकेत?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि का रेवती नक्षत्र में गोचर धैर्य, मेहनत और समझदारी से काम करने वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. यह समय योजनाओं को धरातल पर उतारने और लंबे समय से रुके कार्यों को गति देने का अवसर प्रदान कर सकता है. विशेष रूप से मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, धन और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.