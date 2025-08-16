Home > धर्म > Janmashtami पर शनि-राहु और केतु करेंगे धमाका, बदलने वाली है इन 3 राशियों की किस्मत

Janmashtami पर शनि-राहु और केतु करेंगे धमाका, बदलने वाली है इन 3 राशियों की किस्मत

Krishna Janmashtami पर Shani, Rahu और Ketu मिलकर कुछ ऐसा करने वाले हैं, जिससे 3 राशियों की जिंदगी में बड़े बदलाव होते नजर आएंगे।

Published By: Utkarsha Srivastava
Published: August 16, 2025 19:26:00 IST

Krishna Janmashtami Shani Rahu Ketu Retrograde: जन्माष्टमी पर वक्री हो रहे शनि राहु केतु
Krishna Janmashtami Shani Rahu Ketu Retrograde: जन्माष्टमी पर वक्री हो रहे शनि राहु केतु

Krishna Janmashtami Shani Rahu Ketu Retrograde: आज देशभर में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों के लिए ग्रहों की दुनिया से खुशखबरी आई है। ज्योतिषियों के अनुसार आज के दिन एक बेहद दुर्लभ योग बना रहा है। कन्हैया के जन्मोत्व पर तीन ग्रह एक साथ वक्री अवस्था में जाते दिखाई देंगे। ये ग्रह हैं शनि, राहु और केतु, जिसकी वजह से 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा। हालांकि, इनमें से 3 राशियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आगे जानें कौन हैं वो खुशकिस्मत राशियां और कैसे बदल जाएगी इन राशियों के जातकों की जिंदगी।

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक 30 बाद ऐसा संयोग बन रहा है, तीन ग्रहों की वजह से जन्माष्टमी का अवसर और भी शुभ होने वाला है। खासकर 3 राशियों के जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। इस खास संयोग से वृषभ राशि के लोगों के रुके हुए काम बनने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलने से करियर में लाभ होगा और शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल रहेगी। इसके साथ ही घर में धार्मिक आयोजन भी हो सकता है।

भगवान कृष्ण ने क्यों चुना अपने मुकुट पर मोरपंख? जन्माष्टमी पर जानिए इसका महत्व

सिंह राशि के जातकों के लिए भी ये तीनों ग्रह अच्छी खबर लेकर आए हैं। करियर में नए अवसरों के साथ घर में भी सुख-शांति बने रहने के योग दिखाई दे रहे हैं। सिंह राशि वालों की सेहत पर भी पॉजिटिव असर नजर आएगा।

कृष्ण की माया या खगोलीय चमत्कार? जब सूर्यास्त ने बदल दिया कुरुक्षेत्र का परिणाम

इसके अलावा जन्माष्टमी पर बन रहा ये दुर्लभ संयोग से लाभ उठाने वाली तीसरी राशि तुला है। इस राशि के जातकों को करियर में कुछ गुडन्यूज मिल सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, इस राशि के जातक नई जमीन या घर खरीद सकते हैं। यही नहीं जिंदगी के कई आयामों में भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी।

