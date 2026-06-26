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27 जून को शनि प्रदोष व्रत, शिव-पार्वती की पूजा से शनिदेव का मिलेगा आशीर्वाद, साढ़ेसाती-ढैया से भी मिलेगी राहत

Shani Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है. हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. इस बार 27 जून, शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत और भी खास माना जा रहा है.

By: Lalit Kumar | Published: June 26, 2026 6:37:05 PM IST

शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उपाय. (AI)
शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि और उपाय. (AI)


Shani Pradosh Vrat 2026: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे शुभ और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है. हर महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाने वाला यह व्रत शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन के कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस बार 27 जून, शनिवार को पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत और भी खास माना जा रहा है. शनिवार का दिन स्वयं शनिदेव को समर्पित होता है और जब इसी दिन प्रदोष व्रत का संयोग बनता है, तो इसे बेहद शुभ योग माना जाता है. 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान शिव के साथ शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है. ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत एवं पूजा करने से शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैया और जीवन की अनेक बाधाओं से राहत मिल सकती है. अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा सौभाग्य का आगमन चाहते हैं, तो शनि प्रदोष व्रत के दिन पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त और कुछ आसान उपाय जरूर अपनाएं. 

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ऐसे करें व्रत व पूजा

शिव पार्वती को स्नान कराएं: प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शंकर, पार्वती और नंदी को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं.

ये सामग्री अर्पित करें: इसके बाद बेल पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य (भोग), फल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची भगवान को चढ़ाएं.

व्रत करें: पूरे दिन निराहार (संभव न हो तो एक समय फलाहार) व्रत कर सकते हैं. सात ही, शाम को दुबारा इसी तरह से शिव परिवार की पूजा करें.

घी-शक्कर मिले सत्तू का भोग: भगवान शिवजी को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं. आठ दीपक आठ दिशाओं में जलाएं.

शिवजी की आरती करें: भगवान शिवजी की आरती करें. भगवान को प्रसाद चढ़ाएं और उसी से अपना व्रत भी तोड़ें.उस दिन  ब्रह्मचर्य का पालन करें.

शनि प्रदोष पर करें ये उपाय करें

सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद तांबे के लोटे से सूर्यदेव को अर्ध्य दें. पानी में आकड़े के फूल जरूर मिलाएं. आक के फूल भगवान शिवजी को विशेष प्रिय हैं. ये उपाय करने से सूर्यदेव सहित भगवान शिवजी की कृपा भी बनी रहती है और भाग्योदय भी हो सकता है.

Tags: astroDharmreligion news
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