Shani Gochar 2026: 7 दिन बाद शनि बदलेंगे चाल, नक्षत्र गोचर से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मिल सकता रुका धन

Saturn Nakshatra Transit 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है. शनि की चाल में होने वाला बदलाव इसलिए खास माना जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला बताया जाता है. अब 9 अक्टूबर 2026 को शनि एक बार फिर नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि 9 अक्टूबर को शाम 7:28 बजे वक्री अवस्था में उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. इस नक्षत्र में उनका प्रवास 8 फरवरी 2027 तक रहेगा.

उत्तराभाद्रपद 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है और इसका स्वामी शनि ही माना जाता है. इसलिए ज्योतिष में शनि का अपने ही नक्षत्र में आना महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान अनुशासन, जिम्मेदारी, आत्मचिंतन और पुराने अधूरे कामों पर ध्यान बढ़ने की मान्यता है. अलग-अलग ज्योतिषीय गणनाओं में इस परिवर्तन का प्रभाव राशियों पर अलग बताया गया है.

इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

वृषभ राशि: इस राशि के जातकों के लिए शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश रुके हुए कामों में गति और आर्थिक अवसरों से जोड़ा जा रहा है. लंबे समय से किसी काम में बाधा आ रही है तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का परिणाम मिलने और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना ज्योतिषीय आकलनों में बताई गई है. व्यापार करने वाले जातकों को भी पुराने संपर्कों या लंबित कामों से लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है.

तुला राशि: इस राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन कामकाज और सामाजिक संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए काम में सफलता मिल सकती है. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने के साथ आर्थिक लाभ या प्रोत्साहन मिलने की संभावना बताई जा रही है. वहीं नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है और पुराने मित्रों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं. हालांकि, किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है.

कुंभ राशि: इस राशि के जातकों के लिए भी शनि का यह परिवर्तन आर्थिक मामलों से जुड़ा बताया जा रहा है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, आय के नए स्रोत बनने और अटका हुआ धन वापस मिलने के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से किसी भुगतान या आर्थिक मामले के निपटारे का इंतजार कर रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई गई है. निवेश से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी के बजाय सोच-विचार करना बेहतर रहेगा.

शनि के नक्षत्र परिवर्तन का महत्व

शनि का उत्तराभाद्रपद में प्रवेश ज्योतिषीय दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका स्वनक्षत्र माना जाता है. हालांकि, किसी व्यक्ति की कुंडली में इसका वास्तविक प्रभाव उसकी जन्म राशि, लग्न, दशा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है.