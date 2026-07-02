Shani Nakshatra Parivartan 2026: रेवती नक्षत्र में प्रवेश करते ही बदलेगा शनि का प्रभाव, मेष से मीन तक किस राशि को मिलेगा लाभ, किसे रहना होगा सावधान

Shani Nakshatra Parivartan 2026: कर्मफल के देवता शनि आज, 2 जुलाई 2026 को रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा. किसी को करियर में नए मौके मिल सकते हैं तो कुछ लोगों को खर्च और सेहत के मामलों में सावधानी बरतनी होगी. आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या असर रहेगा.

आज शनि का रेवती नक्षत्र में प्रवेश कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. कुछ लोगों को नौकरी, व्यापार और धन के मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं, जबकि कुछ राशियों को सोच-समझकर फैसले लेने और खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है.

मेष

शनि का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ माना जा रहा है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.

वृषभ

कामकाज में आपकी मेहनत की तारीफ होगी. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. नया कारोबार शुरू करने के लिए समय अच्छा माना जा रहा है. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

मिथुन

मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं. यात्रा के योग बन रहे हैं. धार्मिक कामों में मन लगेगा. हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.

कर्क

नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मानसिक तनाव कम होगा और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

सिंह

साझेदारी में किया गया काम फायदा दे सकता है. वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी. व्यापार बढ़ाने के मौके मिलेंगे. बड़ा निवेश सोच-समझकर करें.

कन्या

काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन मेहनत का फल भी मिलेगा. विरोधियों से सावधान रहें. पुराने कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है. सेहत का ध्यान रखें.

तुला

छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा. पढ़ाई में सफलता मिल सकती है. अविवाहित लोगों के जीवन में नया रिश्ता आ सकता है. आमदनी बढ़ने के संकेत हैं.

वृश्चिक

रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में राहत मिलने के योग हैं. दांपत्य जीवन बेहतर रहेगा.

धनु

आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरी और कारोबार में आपके फैसलों की सराहना होगी. छोटी यात्राएं लाभ दे सकती हैं. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी.

मकर

धन बचाने में सफलता मिल सकती है. परिवार में कोई शुभ काम हो सकता है. निवेश के लिए समय अच्छा है. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है.

कुंभ

आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी. काम में आलस्य न करें. सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी रहेगा.

मीन

खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों का सोच-समझकर इस्तेमाल करें. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलने के योग हैं. निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें.

शनि को प्रसन्न करने के आसान उपाय

शनिवार को कौवों को रोटी खिलाएं.

सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

जरूरतमंद लोगों की मदद करें.

मेहनत और ईमानदारी से अपने काम करें.