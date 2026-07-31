20 अगस्त से बदल जाएगी शनि की चाल, किन राशियों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते? जानिए किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा

Shani Nakshatra Parivartan 2026: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राशि परिवर्तन जितना महत्वपूर्ण माना जाता है, उतना ही महत्व उनके नक्षत्र परिवर्तन को भी दिया जाता है. कर्मफलदाता शनिदेव जब किसी नए नक्षत्र या उसके चरण में प्रवेश करते हैं, तो उसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप में पड़ता है. द्रिक पंचांग के अनुसार 20 अगस्त 2026 की शाम से शनि देव रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे.

वर्तमान में शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में

वर्तमान में शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में स्थित हैं. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सावन के अंतिम दिनों में होने वाला यह नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ फलदायी माना जा रहा है. धार्मिक मान्यता है कि सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और शनिदेव को भगवान शिव का परम भक्त एवं शिष्य माना जाता है. ऐसे में इस अवधि में शनि का प्रभाव शिव कृपा के साथ मिलकर कुछ लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है.

वृषभ राशि

शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन रही है. आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. परिवार में स्थिरता और मानसिक संतोष का वातावरण बना रह सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं. लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं. मान-सम्मान में वृद्धि होगी और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना भी बन सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला माना जा रहा है. यदि लंबे समय से कोई आर्थिक दबाव या कर्ज की स्थिति बनी हुई थी तो उसमें राहत मिलने के योग बन सकते हैं. नई यात्रा, नया व्यवसाय या नई शुरुआत भी लाभदायक साबित हो सकती है.

तुला राशि

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी माना जा रहा है. निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. किसी शुभ समाचार से घर का माहौल भी खुशहाल हो सकता है.

मकर राशि

मकर राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं धीरे-धीरे गति पकड़ सकती हैं. करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और मेहनत का उचित परिणाम मिलने की संभावना रहेगी. आर्थिक स्थिति में भी पहले की तुलना में सुधार हो सकता है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन नए अवसर लेकर आ सकता है. नई योजनाओं पर काम शुरू होने के योग हैं. पुराने अटके कार्य पूरे हो सकते हैं और आत्मबल मजबूत रहेगा. कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है. करियर में उन्नति के नए रास्ते खुल सकते हैं.

शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए करें ये उपाय

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यदि सावन के दौरान शनिदेव की कृपा प्राप्त करनी हो तो

कुछ धार्मिक उपाय लाभकारी माने जाते हैं.

भगवान शिव का नियमित जलाभिषेक करें.

शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करें.

शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

जरूरतमंद लोगों को काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल या वस्त्र दान करें.

ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत के साथ अपने कार्य करते रहें, क्योंकि शनिदेव कर्म के अनुसार ही फल देने वाले देवता माने जाते हैं.

सावन और शनि का विशेष संबंध

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं. इसलिए सावन के महीने में शिव पूजा के साथ शनिदेव की आराधना करने से भी शुभ फल मिलने की मान्यता है. माना जाता है कि इस दौरान किए गए सत्कर्म और दान-पुण्य जीवन में सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं.