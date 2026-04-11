Shani Gochar 2026: शनि देव की टेढ़ी नजर! इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें किसे मिलेगा फायदा-नुकसान

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Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को जीवन में बड़े बदलावों का संकेत माना जाता है, और जब बात शनिदेव की हो, तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है. 17 अप्रैल को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 17 मई तक रहेंगे. इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस अवधि में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा.
क्यों खास माना जाता है शनि का परिवर्तन?
शनिदेव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है. मान्यता है कि वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. ज्योतिष में शनि की चाल, दशा और नक्षत्र परिवर्तन को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन, करियर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है. साढ़ेसाती और ढैय्या के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
मेष राशि: फैसलों में बरतें सावधानी
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. शनि साढ़ेसाती का प्रभाव होने के कारण कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और करियर में दबाव महसूस हो सकता है. बिना सोचे-समझे लिया गया कोई भी फैसला नुकसान पहुंचा सकता है. आर्थिक मामलों में भी संयम और समझदारी जरूरी होगी.
कर्क और तुला राशि: मानसिक तनाव और करियर चुनौती
कर्क राशि के लोगों को इस दौरान काम में उतार-चढ़ाव और पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए व्यवहार में संयम रखना जरूरी होगा.
वहीं तुला राशि के जातकों के लिए करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है और मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी बनेगा.
वहीं तुला राशि के जातकों के लिए करियर में चुनौतियां बढ़ सकती हैं. आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है और मेहनत का फल मिलने में देरी हो सकती है. ऐसे में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी बनेगा.
मकर राशि: खर्च और सेहत पर रखें नजर
मकर राशि वालों के लिए यह अवधि आर्थिक और स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और सेहत भी प्रभावित हो सकती है. किसी भी काम में लापरवाही करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी होगा.