Shani Gochar 2026: शनि देव की टेढ़ी नजर! इन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, जानें किसे मिलेगा फायदा-नुकसान

Shani Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल को जीवन में बड़े बदलावों का संकेत माना जाता है, और जब बात शनिदेव की हो, तो इसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है. 17 अप्रैल को शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां वे 17 मई तक रहेंगे. इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लिए यह समय खास तौर पर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. करियर, स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस अवधि में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा.

क्यों खास माना जाता है शनि का परिवर्तन?