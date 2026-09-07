Shani Margi 2026: 30 साल बाद शनि की सीधी चाल! 2027 तक इन 5 राशियों पर बरसेगी कृपा, धन-करियर में मिल सकता लाभ

Shani Margi 2026 Rashifal: कभी कर्मों का हिसाब लेने वाले तो कभी मेहनत का ऐसा फल देने वाले कि किस्मत भी बदल जाए… जी हां, ज्योतिष में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना जाता है. यही वजह है कि जब शनि अपनी चाल बदलते हैं, तो इसका असर सभी राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है. अब दिसंबर में शनि की चाल एक बार फिर बड़ा बदलाव करने जा रही है. 11 दिसंबर 2026 को शनि देव मार्गी होने वाले हैं, यानी उनकी सीधी चाल शुरू होगी. खास बात यह है कि शनि मीन राशि में करीब 30 साल बाद मार्गी चाल चलेंगे और 3 जून 2027 तक मार्गी रहेंगे.

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की इस सीधी चाल से कुछ राशियों के अटके काम आगे बढ़ सकते हैं, करियर में नए मौके मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं. इनमें वृषभ, मिथुन, तुला और मकर राशि को खास तौर पर लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है. आइए जानते हैं कि, मार्गी शनि किन राशियों को क्या लाभ देंगे.

शनि मार्गी से इन राशियों की चमकेगी किस्मत

वृषभ राशि: इस राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना लाभकारी माना जा रहा है. मीन राशि में शनि आपकी राशि से 11वें भाव में मार्गी होंगे, जिसे आय, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में ज्योतिषीय मान्यता है कि इस अवधि में कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं. कारोबारियों को बिजनेस बढ़ाने का मौका मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ उनकी स्थिति भी मजबूत हो सकती है.

मिथुन राशि: इस राशि वालों के लिए भी शनि की सीधी चाल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. शनि आपकी राशि से 10वें भाव में मार्गी होंगे, जिसका संबंध करियर और कार्यक्षेत्र से माना जाता है. 11 दिसंबर के बाद नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने या करियर में नया कदम उठाने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल हो सकता है. कारोबारियों को नई जिम्मेदारी, प्रोजेक्ट या अवसर मिल सकते हैं.

कन्या राशि: इस कन्या राशि के लिए समय थोड़ा कठिन रहेगा, इस राशि में पहले से ही सूर्य और बुध बैठे हैं और अब शनि की नजर बभी इस राशि पर पड़ने वाली है. इस तरह से आपकी काम करने की एबिलिटी इससे असर खाएगी. आपकी कठिन परीक्षा शनि भगवान ले सकते हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस परीक्षा में पास हो सकते हैं.

तुला राशि: इस राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल नौकरी, प्रतियोगिता और आर्थिक मामलों में अहम हो सकती है. मीन राशि में शनि आपकी राशि से छठे भाव को प्रभावित करेंगे. ज्योतिष में इस भाव का संबंध नौकरी, कर्ज, प्रतिस्पर्धा और विरोधियों से माना जाता है. इस दौरान मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने के अवसर बन सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ पुराने दबाव कम होने की संभावना भी जताई जा रही है.

मकर राशि: इस राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव माने जाते हैं, इसलिए शनि की चाल में बदलाव इस राशि के लिए विशेष महत्व रखता है. मीन राशि में शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में मार्गी होंगे. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इससे साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में मजबूती आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण बदलाव मिल सकता है. वहीं कारोबारियों के लिए नई डील, प्रोजेक्ट या बिजनेस विस्तार के अवसर बन सकते हैं.