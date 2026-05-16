Shani Jayanti 2026 Upay: आज शनि जयंती के दिन जरूर करें ये उपाय, 2 दिन में ही मिट जाएंगे दुख, होगी पैसों की बारिश

Shani Jayanti 2026 Upay: कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी काम बनते-बनते रुक जाते हैं. घर में तनाव बढ़ने लगता है, आर्थिक परेशानियां पीछा नहीं छोड़तीं और करियर में भी लगातार रुकावटें आने लगती हैं. ज्योतिष शास्त्र में ऐसे समय को शनि के प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है. खासतौर पर शनि जयंती और अमावस्या का संयोग आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन शाम के समय श्रद्धा और नियम से किए गए कुछ उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं.

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनि जयंती और अमावस्या का एक साथ पड़ना दुर्लभ और प्रभावशाली योग माना जाता है. ये समय उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है जो शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, आर्थिक संकट, मानसिक तनाव या लगातार असफलताओं से जूझ रहे हैं. माना जाता है कि इस दिन किए गए उपाय नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और जीवन में स्थिरता लाने में मदद करते हैं.

पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं

शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में पीपल का संबंध शनि और पितृ ऊर्जा से जोड़ा गया है. कहा जाता है कि इससे रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है.

मान्यता है कि इससे आर्थिक परेशानियां, नौकरी में रुकावट और बार-बार बिगड़ते कामों से राहत मिल सकती है. विशेष रूप से उन लोगों के लिए ये उपाय लाभकारी माना जाता है जिन्हें मेहनत का परिणाम देर से मिलता है.

पीपल में जल अर्पित करना भी माना जाता है शुभ

अमावस्या और शनि जयंती पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की परंपरा भी काफी पुरानी है. ज्योतिष में इसे मानसिक अशांति और कर्म दोष को कम करने वाला उपाय माना गया है.

तांबे या स्टील के पात्र में जल लेकर पीपल की जड़ में धीरे-धीरे अर्पित करें. इस दौरान मन को शांत रखें और किसी प्रकार की जल्दबाजी न करें. कहा जाता है कि इससे परिवार में तनाव कम होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक सोच बढ़ती है. कई ज्योतिषाचार्य इसे पितृ दोष और शनि दोष से राहत देने वाला उपाय भी मानते हैं.

शनिदेव के मंदिर में करें दीपदान

शनि जयंती पर शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना सबसे लोकप्रिय उपायों में गिना जाता है. शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है, इसलिए ये उपाय व्यक्ति को अनुशासन और अच्छे कर्मों की प्रेरणा भी देता है.

शाम के समय मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. साथ ही काले तिल या उड़द का दान करना भी शुभ माना जाता है. जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी इस दिन विशेष फलदायी बताया गया है. मान्यता है कि इससे शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं. नौकरी में बाधा, आर्थिक नुकसान या कोर्ट-कचहरी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे लोग ये उपाय विशेष रूप से करते हैं.

हनुमान जी की पूजा

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी की उपासना से शनि के कष्ट कम होते हैं. यही कारण है कि शनि जयंती और अमावस्या की शाम हनुमान मंदिर में दीपदान और हनुमान चालीसा का पाठ शुभ माना जाता है.

हनुमान मंदिर में घी या तेल का दीपक जलाकर श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें. माना जाता है कि शांत मन और एकाग्रता के साथ किया गया पाठ अधिक प्रभावी होता है. कहा जाता है कि इससे मानसिक तनाव, भय और नकारात्मक विचार कम होते हैं. कई लोग इसे आत्मविश्वास बढ़ाने और अचानक आने वाली परेशानियों से राहत पाने का उपाय भी मानते हैं.