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Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर खान-पान की छोटी गलती बिगाड़ सकती है किस्मत, जानिए क्या खाना है शुभ और क्या अशुभ

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर पूजा-पाठ के साथ खान-पान के नियमों का पालन करना भी बेहद जरूरी माना जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ चीजों का सेवन शनिदेव को नाराज कर सकता है. तामसिक भोजन, मसूर दाल और सफेद वस्तुओं से दूरी बनाकर सात्विक आहार अपनाने की सलाह दी जाती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: May 7, 2026 5:00:17 PM IST

शनि जयंती पर ना खाए ये चीजें
शनि जयंती पर ना खाए ये चीजें


Shani Jayanti 2026: हिन्दू धर्म में शनि जयंती को कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की आराधना का विशेष दिन माना जाता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने और नियमों का पालन करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और जीवन की कई परेशानियों से राहत मिल सकती है. 

 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार केवल पूजा ही नहीं, बल्कि इस दिन खान-पान में भी सावधानी रखना बेहद आवश्यक माना गया है. कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन शनि जयंती पर अशुभ माना जाता है.

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तामसिक भोजन से परहेज

शनि जयंती के दिन मांसाहार, शराब और किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि ऐसा भोजन मन में नकारात्मकता बढ़ाता है और शनिदेव की कृपा में बाधा बन सकता है.

सफेद चीजों का सेवन कम करें

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दिन दूध, दही और सफेद मिठाइयों का सेवन शुभ नहीं माना जाता. यदि दूध पीना जरूरी हो तो उसमें हल्दी या केसर मिलाकर लेना बेहतर माना जाता है.

मसूर की दाल न खाएं

मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से जोड़ा जाता है, जबकि शनि और मंगल के बीच विरोध का भाव माना गया है. इसलिए शनि जयंती पर मसूर दाल खाने से बचने की सलाह दी जाती है.

ऊपर से नमक डालकर खाना अशुभ

भोजन के ऊपर से कच्चा नमक डालकर खाना ज्योतिष में अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि इससे जीवन में नकारात्मकता और तनाव बढ़ सकता है.

क्या खाना शुभ माना जाता है?

शनि जयंती पर उड़द दाल, काले तिल, खिचड़ी और सरसों के तेल से बने सात्विक भोजन को शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि इन चीजों का सेवन और दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

 Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Lord ShaniShani Dev PujaShani JayantiShani Jayanti 2026Shani Jayanti Rules
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