Shani Jayanti 2026: 16 मई को शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ संयोग, इस समय पूजा करने से मिलेगा शनि देव का आशीर्वाद

Shani Jayanti 2026 Date and Muhurat: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक पूजा करने से शनि साढ़ेसाती, ढैय्या और शनि दोष के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं. खासतौर पर जो लोग जीवन में लगातार बाधाओं, आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है.आइए जानते हैं शनि जयंती 2026 का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, क्या चढ़ाना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए.

ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 05:11 बजे शुरू होगी और 17 मई 2026 की रात 01:30 बजे तक रहेगी.

पूजा का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 03:30 बजे से 05:30 बजे तक

शाम पूजा का समय: सूर्यास्त के बाद का समय सबसे शुभ माना गया है

मान्यता है कि इस दौरान की गई पूजा और मंत्र जाप का विशेष फल मिलता है.

शनि जयंती पर कैसे करें पूजा?

सुबह स्नान और व्रत संकल्प

शनिवार की सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें. इसके बाद काले या गहरे नीले रंग के साफ वस्त्र पहनें और शनि देव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें.

सरसों के तेल का दीपक जलाएं

घर या मंदिर में शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. ध्यान रखें कि दीपक लोहे या मिट्टी का होना चाहिए.

ये चीजें जरूर चढ़ाएं

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पूजा में:

सरसों का तेल

काले तिल

काली उड़द

शमी के पत्ते

नीले फूल

काला वस्त्र

अर्पित करना शुभ माना जाता है.

मंत्र जाप और पाठ

पूजा के दौरान:

‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करें.

इसके अलावा शनि चालीसा और शनिदेव की आरती करने से भी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भय दूर होता है.

दान का विशेष महत्व

शनि जयंती पर जरूरतमंद लोगों को:

काला कपड़ा

छाता

भोजन

काले तिल

तेल

दान करना शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान शनि देव को बेहद प्रिय होता है.

क्यों खास मानी जाती है शनि जयंती?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि देव व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं. इसलिए शनि जयंती आत्मचिंतन, अनुशासन और अच्छे कर्मों का संदेश देने वाला दिन माना जाता है.कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा से पूजा करने पर जीवन की परेशानियां कम हो सकती हैं और शनि दोष से राहत मिल सकती है.