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Shani Jayanti 2026: कब है शनि जयंती? बन रहा 15 साल बाद दुर्लभ महासंयोग, जानिए किन राशियों को होगा लाभ

Shani Jayanti 2026: 16 मई 2026 को पड़ रही शनि जयंती पर शनिवार, अमावस्या, शोभन योग, भरणी नक्षत्र और चंद्र गोचर का दुर्लभ संयोग बन रहा है. करीब 15 साल बाद बन रहे इस महासंयोग को ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वृषभ, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक लाभ, करियर ग्रोथ और पारिवारिक सुख लेकर आ सकता है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 9, 2026 1:40:15 PM IST

16 मई 2026 को मनाई जाएगी शनि जयंती
16 मई 2026 को मनाई जाएगी शनि जयंती


Shani Jayanti 2026: 16 मई 2026 की शनि जयंती इस बार कई दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों के कारण बेहद खास मानी जा रही है. शनिवार के दिन पड़ रही शनि जयंती पर अमावस्या तिथि, शोभन योग, भरणी नक्षत्र और चंद्रमा के गोचर का अनोखा मेल बन रहा है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार करीब 15 साल बाद ऐसा संयोग देखने को मिल रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. हालांकि वृषभ, मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है.

शनि जयंती पर बन रहा है दुर्लभ  संयोग

इस वर्ष शनि जयंती 16 मई 2026, शनिवार के दिन मनाई जाएगी. शनि देव का दिन शनिवार माना जाता है, ऐसे में शनिवार को शनि जयंती पड़ना अपने आप में अत्यंत शुभ संयोग माना जा रहा है. इसके साथ ही इस दिन अमावस्या तिथि पूरे दिन प्रभावी रहेगी. वहीं शोभन योग और भरणी नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व और बढ़ गया है.

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चंद्रमा का गोचर बढ़ाएगा इस दिन का महत्व

पंचांग के अनुसार, शाम के समय चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और रात तक वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा का यह गोचर मानसिक स्थिरता, आर्थिक फैसलों और पारिवारिक मामलों पर असर डाल सकता है. ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, ग्रह-नक्षत्रों की यह स्थिति कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है.

इन 4 राशियों के लिए शुभ संकेत

  • वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है. रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं बन सकती हैं.
  • मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं. नए अवसर मिल सकते हैं और सामाजिक सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है.
  • सिंह राशि: सिंह राशि के लोगों को पारिवारिक और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है. निवेश और नई योजनाओं से फायदा मिलने के संकेत हैं.
  • धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है. लंबे समय से अटके कार्य पूरे हो सकते हैं और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है.

धार्मिक दृष्टि से भी खास माना जाता है दिन

मान्यता है कि शनि जयंती के दिन शनि देव की पूजा, दान और मंत्र जाप करने से शनि दोषों में कमी आती है. इस दिन तेल अर्पित करना, जरूरतमंदों को दान देना और पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है. ज्योतिष के अनुसार, इस दुर्लभ संयोग का प्रभाव केवल चार राशियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी राशियों के जातकों पर इसका असर देखने को मिल सकता है. हालांकि कुछ राशियों के लिए यह समय अधिक लाभ और राहत देने वाला माना जा रहा है.

Tags: Shani Jayanti 2026shani jayanti auspicious conjunction
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