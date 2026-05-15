Shani Jayanti: शनि जयंती पर किस तेल से करें छाया दान? भूलकर भी न करें ये गलती, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और खास उपाय

Shani Jayanti 2026: शनि जयंती इस वर्ष 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी. खास बात यह है कि इस बार शनि जयंती पर शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हुआ था. इसी कारण हर वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनि जयंती या शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है. इस दिन भक्त शनिदेव की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं और तेल से उनका अभिषेक किया जाता है. माना जाता है कि जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही होती है, उन्हें शनि जयंती के दिन छाया दान अवश्य करना चाहिए. ऐसा करने से शनिदेव के कष्टों से राहत मिलने की मान्यता है. हालांकि, जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या नहीं भी चल रही है, वे भी इस दिन छाया दान और तेल अभिषेक कर सकते हैं.

शनि जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

ज्येष्ठ अमावस्या तिथि प्रारंभ: 16 मई सुबह 05:11 बजे से

ज्येष्ठ अमावस्या तिथि समाप्त: 17 मई रात 01:30 बजे तक

शनिदेव पूजा का शुभ और उत्तम मुहूर्त: सुबह 07:12 बजे से सुबह 08:54 बजे तक

शनि जयंती पर क्यों किया जाता है छाया दान?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि जयंती के दिन छाया दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं. छाया दान करते समय तेल से भरे पात्र में अपना चेहरा देखकर उस तेल का दान किया जाता है. इसे शनि दोष शांति का प्रभावी उपाय माना जाता है.

छाया दान के लिए कौन सा तेल माना जाता है शुभ?

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि शनि जयंती पर छाया दान सरसों के तेल से करना चाहिए या तिल के तेल से. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले तिल का तेल सबसे उत्तम माना जाता है. लेकिन बाजार में शुद्ध काले तिल के तेल की पहचान करना आसान नहीं होता. ऐसी स्थिति में सरसों का तेल सबसे सरल और सहज विकल्प माना जाता है. यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और शनि पूजा में इसका उपयोग भी शुभ माना जाता है. इसलिए सामान्य रूप से लोग शनि जयंती पर सरसों के तेल से छाया दान करते हैं.

शनिदेव की पूजा का धार्मिक महत्व

शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होने की मान्यता है. इस दिन दान-पुण्य, गरीबों की सहायता और जरूरतमंदों को वस्त्र या भोजन दान करना भी शुभ माना जाता है. श्रद्धालु इस दिन शनिदेव को तेल, काले तिल, उड़द और नीले या काले वस्त्र अर्पित करते हैं. माना जाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा और दान से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करते हैं.