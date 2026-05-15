Shani Jayanti 2026: शनि जयंती पर 13 साल बाद बना महासंयोग, बिना व्रत रखे भी कर लें ये 5 काम, चमक सकती है किस्मत

Shani Jayanti 2026: हिंदू धर्म में शनि जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है. हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन भगवान शनि देव का जन्म हुआ था. शनि देव को न्याय का देवता और कर्मों के अनुसार फल देने वाला ग्रह माना जाता है. वे व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम देते हैं. इसलिए शनि जयंती के दिन उनकी पूजा और उपायों का विशेष महत्व होता है.

साल 2026 में शनि जयंती 16 मई, शनिवार को मनाई जाएगी. इस बार का पर्व बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि करीब 13 साल बाद शनि जयंती शनिवार के दिन पड़ रही है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस दिन कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं.ऐसे शुभ योगों के कारण इस दिन पूजा-पाठ और दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है.

शनि जयंती का महत्व

शनि जयंती का मेन उद्देश्य भगवान शनि की कृपा प्राप्त करना और जीवन की परेशानियों से राहत पाना माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर पूजा करते हैं और शनि देव को सरसों का तेल, काला तिल, उड़द दाल और नीले फूल अर्पित करते हैं. मान्यता है कि सच्चे मन से पूजा करने पर शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं.

शनि जयंती पर जरूर करें ये 5 आसान काम

अगर आप शनि जयंती का व्रत नहीं भी रख रहे हैं, तब भी कुछ छोटे-छोटे उपाय करके शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं.

1. सरसों के तेल का दीपक जलाएं- शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है. चार मुख वाला दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है.

2. काले तिल और उड़द का दान करें- जरूरतमंद लोगों को काले तिल, काली उड़द, काला कंबल या लोहे की वस्तुएं दान करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे शनि दोष कम होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है.

3. हनुमान चालीसा का पाठ करें- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं. इसलिए शनि जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी माना जाता है.

4. पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें- पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर सात बार परिक्रमा करना शुभ माना जाता है. इससे नकारात्मक प्रभावों से राहत मिलने की मान्यता है.

5. अच्छे कर्म और सच्चाई का पालन करें- शनि देव कर्मफलदाता हैं, इसलिए इस दिन झूठ, छल और गलत कार्यों से दूर रहना चाहिए. ईमानदारी और अच्छे कर्मों से ही शनि देव की सच्ची कृपा प्राप्त होती है.

लोहे का दान क्यों माना जाता है शुभ

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि पूजा में लोहे की वस्तुओं का विशेष महत्व है. लोहे के बर्तन या वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है. वहीं तांबे का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि तांबा सूर्य का प्रतीक माना जाता है और शनि-सूर्य के संबंध को ज्योतिष में विशेष माना गया है.