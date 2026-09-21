Shani Gochar 2026: 9 अक्टूबर को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे शनि, इन 3 राशियों को मिल सकता है लाभ

Shani Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय से जोड़कर देखा जाता है. इसकी चाल दूसरे ग्रहों की तुलना में धीमी मानी जाती है, इसलिए राशि या नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है. अब 9 अक्टूबर 2026 को शनि अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश करने जा रहे हैं. पंचांग गणना के अनुसार, यह प्रवेश शाम 7:28 बजे होगा और शनि 8 फरवरी 2027 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे.

बता दें कि, उत्तराभाद्रपद 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है और वैदिक ज्योतिष में इसका स्वामी शनि माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि के अपने नक्षत्र में गोचर का असर व्यक्ति के कर्म, जिम्मेदारियों, आर्थिक स्थिति और आत्मचिंतन से जुड़े मामलों पर देखा जा सकता है. ऐसे में 9 अक्तूबर में होने वाले शनि गोचर से किन राशिवालों का लाभ होगा? जानिए इस बारे में-

शनि गोचर से किन राशिवालों का लाभ होगा?

वृषभ राशि: शनि का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश वृषभ राशि के जातकों के लिए अनुकूल परिणाम ला सकता है. लंबे समय से अटके कामों में गति आने और मेहनत का फल मिलने की संभावना जताई जा रही है. नौकरी या कारोबार से जुड़े लोगों को अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है. इस दौरान धैर्य और लगातार मेहनत बनाए रखना महत्वपूर्ण माना जाएगा. जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर होगा.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों के लिए भी यह नक्षत्र परिवर्तन कई क्षेत्रों में सकारात्मक माना जा रहा है. सामाजिक दायरा बढ़ सकता है और नए लोगों से संपर्क बनने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने का लाभ मिल सकता है. ज्योतिषीय आकलन के मुताबिक करियर में नई जिम्मेदारियां या आर्थिक लाभ के अवसर सामने आ सकते हैं. हालांकि बोनस, वेतन वृद्धि या किसी निश्चित लाभ को निश्चित परिणाम नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर फल अलग हो सकते हैं.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक मामलों से जुड़ा माना जा रहा है. आय के नए स्रोत बनने, रुका हुआ पैसा वापस मिलने या बचत पर ध्यान बढ़ने की संभावना बताई जाती है. निवेश के मामले में भी ज्योतिषीय सलाह सोच-समझकर कदम उठाने की रहती है. किसी भी निवेश का फैसला केवल राशिफल के आधार पर नहीं करना चाहिए. वास्तविक आर्थिक निर्णय लेते समय जोखिम, वित्तीय स्थिति और विशेषज्ञ की सलाह को ध्यान में रखना जरूरी है.