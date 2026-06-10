शनि ढैय्या का असर जारी! सिंह और धनु राशि के जातक शनि ढैय्या की चपेट में, ये उपाय कर सकते हैं मुश्किलें कम

Shani Dhaiya 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता, न्यायप्रिय और सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. शनि की चाल का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, इसलिए इनके गोचर को ज्योतिष में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. वर्तमान में शनि मीन राशि में विराजमान हैं और वर्ष 2026 के दौरान भी इसी राशि में रहेंगे. ऐसे में कुछ राशियों पर शनि के विशेष प्रभाव देखने को मिल रहे हैं.

शनि के इस गोचर

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शनि के इस गोचर के कारण सिंह और धनु राशि के जातक शनि ढैय्या की चपेट में हैं. यह अवधि चुनौतियों, जिम्मेदारियों और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने वाली मानी जाती है. हालांकि शनि ढैय्या को लेकर लोगों के मन में अक्सर डर रहता है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह समय केवल कठिनाइयों का नहीं बल्कि आत्मविश्लेषण, अनुशासन और कर्म सुधार का भी अवसर देता है.

क्या होती है शनि ढैय्या?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि किसी राशि से चौथे या आठवें भाव में गोचर करते हैं तो उस राशि पर शनि ढैय्या का प्रभाव शुरू हो जाता है. यह अवधि लगभग ढाई वर्ष तक चल सकती है और व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है. शनि ढैय्या के दौरान व्यक्ति को मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, जबकि परिणाम मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है. यही कारण है कि इस समय को धैर्य और संयम की परीक्षा का दौर माना जाता है.

सिंह और धनु राशि पर कब से शुरू हुई शनि ढैय्या?

सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए शनि ढैय्या की शुरुआत 29 मार्च 2025 से हो चुकी है. यह प्रभाव लंबे समय तक बना रहेगा.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार

29 मार्च 2025 से शनि ढैय्या प्रभावी है.

3 जून 2027 के बाद अस्थायी राहत मिलने के संकेत हैं.

हालांकि 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक इसका प्रभाव दोबारा लौट सकता है.

इसके बाद ही इन राशियों को शनि ढैय्या से पूर्ण राहत मिलने की संभावना मानी जाती है. इसलिए आने वाले महीनों और वर्षों में सिंह और धनु राशि वालों को अपने निर्णयों और कार्यशैली में विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है.

चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

ज्योतिष के अनुसार इस अवधि में व्यक्ति को कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. करियर और कामकाज में

रुकावट: पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. नौकरी बदलने या बड़े व्यावसायिक निर्णय लेते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए.

पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत के बावजूद अपेक्षित परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. नौकरी बदलने या बड़े व्यावसायिक निर्णय लेते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. आर्थिक उतार-चढ़ाव: आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या कुछ आर्थिक योजनाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है.



आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं या कुछ आर्थिक योजनाओं में देरी का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां: मानसिक तनाव, थकान और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-बड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी होगी.



मानसिक तनाव, थकान और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-बड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी होगी. रिश्तों में तनाव: पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में संवाद और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.



पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. ऐसे में संवाद और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. क्या केवल परेशानी ही देता है शनि ढैय्या: ज्योतिषाचार्यों के अनुसार शनि ढैय्या को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए. शनि व्यक्ति को कर्म, अनुशासन, जिम्मेदारी और धैर्य का महत्व सिखाते हैं. यह समय आत्ममंथन करने और जीवन की प्राथमिकताओं को समझने का अवसर भी देता है.

जो लोग ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन के साथ अपने कार्य करते हैं, उन्हें शनि अंततः अच्छे परिणाम भी प्रदान कर सकते हैं. शनि ढैय्या के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करें?

शनि मंत्र और शनि चालीसा का पाठ

शनिवार के दिन या प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र का जाप करें. साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

शनिवार को दान करें

शनिवार के दिन काला तिल, काले वस्त्र, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करना शुभ माना जाता है. यह उपाय शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने वाला माना जाता है.

हनुमान जी की आराधना

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी की कृपा से शनि के कष्टों में कमी आती है. मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ विशेष लाभकारी माना जाता है.

पीपल वृक्ष की पूजा

शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर परिक्रमा करना शनि दोष शांत करने का प्रभावी उपाय माना गया है.

शिवलिंग पर जल अर्पित करें

भगवान शिव की उपासना शनि के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक मानी जाती है. प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से मन को शांति और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है.

पशु-पक्षियों को भोजन कराएं

कौवों, कुत्तों और अन्य जरूरतमंद पशु-पक्षियों को भोजन कराना पुण्यदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे शनि के कष्टों में कमी आती है.

जरूरतमंदों की सहायता करें

गरीबों, बुजुर्गों और असहाय लोगों की मदद करना शनि को प्रसन्न करने के सबसे प्रभावी उपायों में गिना जाता है. शनि कर्म के देवता हैं, इसलिए अच्छे कर्म उनके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं.