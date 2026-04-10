Shani Dev remedies: शनिवार के इन अचूक उपायों से शांत होंगे शनि देव, दूर होगा साढ़ेसाती का असर

Shani Dev remedies: हिंदू धर्म में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है. आमतौर पर लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि देव केवल बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं, जबकि अच्छे कर्म करने वालों को ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं. यदि आपकी कुंडली में शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि दोष चल रहा है, तो शनिवार के दिन किए गए कुछ विशेष उपाय आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं.

शनिवार की शाम सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. दीपक जलाते समय “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करना चाहिए. मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में सभी देवी-देवताओं का वास होता है और शनि देव भी इससे प्रसन्न होते हैं. दीपक जलाने के बाद पीपल के पेड़ की सात बार परिक्रमा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और बाधाएं दूर होती हैं.