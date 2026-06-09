Shani Dev: सावधान! ये 5 आदतें शनि देव को कर देती हैं नाराज़, जीवन में बढ़ सकती हैं परेशानियां

Shani Dev: हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता और कर्मफलदाता माना जाता है. वे लोगों को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा रोज़ का व्यवहार, हमारी प्रार्थनाओं के साथ, सीधे शनि देव के आशीर्वाद से जुड़ा होता है? अगर आपको दूसरों का भरोसा तोड़ने या पीठ पीछे उनकी बुराई करने की आदत है, तो शनि देव की नाराज़गी महंगी पड़ सकती है. आइए जानें कि ये आदतें गंभीर कर्म दोष कैसे बनती हैं और शनि देव उन्हें कैसे देते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि देव व्यक्ति को तुरंत सज़ा देने के बजाय, समय के साथ उसके कर्मों का फल भुगतने देते हैं. कहा जाता है कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें अपने जीवन में ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जहाँ उन्हें धोखा मिलता है. इसी तरह, जो लोग बुराई करने और बुराई करने में समय बिताते हैं, उन्हें समाज में इज़्ज़त खोने, रिश्तों में दरार और मानसिक अशांति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. शनि का असर व्यक्ति को उसके बुरे कर्मों का एहसास कराता है और उसे सही रास्ते पर लौटने के लिए गाइड करता है.

शनि देव को कौन सी आदतें नाराज़ कर सकती हैं?

ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ ऐसी आदतें हैं जिनसे शनि देव नाराज़ हो सकते हैं. जो इस प्रकार है,.

दूसरों का भरोसा तोड़ना

चुगली करना

पीठ पीछे बुराई करना

अपने मतलब के लिए झूठ बोलना

कमज़ोर, गरीब या ज़रूरतमंदों का अपमान करना

बेईमानी और छल करना

अपने कामों और ज़िम्मेदारियों को नज़रअंदाज़ करना

कर्मों के हिसाब से देते हैं फल

कहा जाता है कि शनि देव न्याय, सच्चाई और कर्म के प्रतीक हैं, और इसलिए इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं. जो लोग ईमानदारी, अनुशासन और सच्चाई के साथ जीते हैं, उन पर शनि देव की कृपा बनी रहती है, जबकि जो लोग गलत काम करते हैं, उन्हें ज़िंदगी में मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

कृपा पाने के लिए क्या करना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शनि देव की कृपा पाने के लिए इंसान को अपना व्यवहार सुधारना चाहिए. सच बोलना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना और किसी का भरोसा न तोड़ना सबसे ज़रूरी माना जाता है. इसके अलावा, शनिवार को दान, शनि मंत्रों का जाप और पीपल के पेड़ की सेवा करना फायदेमंद माना जाता है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर इंसान को अपने कर्म सही रखने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने कर्मों को शुद्ध रखें, क्योंकि शनि देव उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं.

Disclaimer: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इनखबर इसकी पुष्टि नहीं करता है.