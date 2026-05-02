Shani Amavasya 2026: 16 या 17 मई, कब है शनि अमावस्या 2026? नोट करें तिथि, समय, पूजा विधि, महत्व और लाभ

Shani Amavasya 2026: शनि अमावस्या को शनि जयंती या शनैश्चर जयंती के नाम से भी जाना जाता है.मान्यता है कि शनि अमावस्या भगवान शनि को समर्पित सबसे अधिक आध्यात्मिक महत्व वाले दिनों में से एक है. शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या (नए चंद्रमा का दिन) के दिन मनाया जाने वाला यह अवसर कर्मों की शुद्धि, आध्यात्मिक विकास और ग्रहों से जुड़ी चुनौतियों से राहत पाने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है.मान्यता है कि शनि अमावस्या केवल रीति-रिवाजों तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह संतुलन, न्याय और आत्म-निरीक्षण के विचारों में गहराई से निहित है. इन सभी का संचालन भगवान शनि ही करते हैं.

2026 में शनि अमावस्या कब है?

हिंदू पंचांग के अनुसार, 2026 में शनि अमावस्या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ेगी. अमावस्या की शुरुआत 16 मई, 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट से होगी, जबकि अमावस्या का समापन 17 मई, 2026 को रात 1 बजकर 30 मिनट पर होगा. वहीं, ‘उदया तिथि’ (सूर्योदय के समय) के आधार पर होगी. वहीं मुख्य अनुष्ठान जैसे उपवास, पवित्र स्नान, दान और पूजा 16 मई, 2026 को किए जाएगी. शनि अमावस्या के ठीक अगले दिन से ‘अधिक मास’ की शुरुआत होती है, जिसे ‘मलमास’ या ‘पुरुषोत्तम मास’ के नाम से भी जाना जाता है.

क्यों महत्वपूर्ण है शनि अमावस्या?

शनि अमावस्या का महत्व इसके दुर्लभ संयोग में निहित है. पुजारियों और विद्वानों के मुताबिक, अमावस्या (जो आत्म-निरीक्षण और पूर्वजों से जुड़ाव का प्रतीक है) का दिन है. यह कर्म और न्याय के ग्रह भगवान शनि के प्रभाव के साथ मेल खाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह दिन पूर्वजों की शांति और मुक्ति (मोक्ष) के लिए प्रार्थना करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि भगवान शनि की पूजा करने से कर्मों का हिसाब-किताब संतुलित होता है और जीवन की बाधाएं कम होती हैं.

क्या-क्या होते हैं लाभ

शनि दोष के बुरे प्रभाव कम होते हैं.

नकारात्मक कर्मों और कठिनाइयों से सुरक्षा मिलती है.

साढ़े साती और ढैया से भी राहत मिलती है.

आर्थिक परेशानियाँ और रुकावटें दूर होती हैं.

जीवन में अनुशासन और धैर्य के साथ स्थिरता आती है.

पूजा विधि: शनि अमावस्या कैसे मनाएं

भक्त अपने दिन की शुरुआत पवित्र स्नान से करें और फिर भगवान शनि की प्रार्थना करें. काले तिल मिले सरसों के तेल से अभिषेक करना आशीर्वाद पाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका माना जाता है. सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए. खासतौर से पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. उसकी परिक्रमा करना एक और महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. मान्यता है कि इससे भगवान शनि प्रसन्न होते हैं.

किसका करें दान

इस दिन दान-पुण्य की अहम भूमिका होती है. गुड़, काले तिल, कपड़े, पानी से भरे बर्तन, जूते-चप्पल और काला चना जैसी चीज़ों का दान करने से आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, ऐसा माना जाता है. जूते-चप्पल दान करने से लेकर तेल का अभिषेक करने और दीपक जलाने तक—इन सभी कार्यों से शनि की ऊर्जा शांत होती है और चल रही परेशानियों से राहत मिलती है.

साढ़े साती और शनि दशा के उपाय

जो लोग साढ़े साती, ढैया या शनि महादशा से गुज़र रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान की गई प्रार्थनाएं, दान और भक्ति कई गुना अधिक लाभ प्रदान करते हैं.